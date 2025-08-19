BAADER BANK stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für TAG Immobilien von 14 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Dank des Zukaufs von 5.300 Wohnungen in Polen beschleunige der Immobilienkonzern seine Expansion auf dem dortigen Markt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für 2026./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 13:27 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 15,51EUR auf Tradegate (19. August 2025, 15:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andre Remke

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

