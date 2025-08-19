    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    UNTERNEHMEN vom 19.08.2025 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel erhält 2 Mrd. USD von Softbank für Aktienkauf.
    • Home Depot Umsatzwachstum bleibt hinter Erwartungen zurück.
    • Stratec trotz Rückgang optimistisch, Aktie steigt stark.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 19.08.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Intel bekommt Geldspritze von Softbank - Spekulationen über US-Einstieg

    SANTA CLARA - Der kriselnde US-Chipkonzern Intel bekommt einen neuen Großaktionär aus Japan. Der Technologiekonzern Softbank kauft Intel-Aktien im Wert von zwei Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie die Unternehmen in der Nacht auf Dienstag mitteilten. Der Kaufpreis liegt mit 23 Dollar je Intel-Aktie unter dem Schlusskurs von 23,66 Dollar am Vortag. Die Intel-Aktie gewann am Dienstag im vorbörslichen US-Handel rund sieben Prozent auf gut 25 Dollar.

    Zurückhaltung der Kunden: Home Depot wächst nur schwach

    ATLANTA - Der weltgrößten Baumarktkette Home Depot macht weiterhin die geringe Kauffreude ihrer Kunden für größere Projekte zu schaffen. Im zweiten Geschäftsquartal legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um ein Prozent zu, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten hatten sich zwar mehr erhofft, im Vergleich zum Vorquartal stieg der Erlös jedoch.

    ROUNDUP: DocMorris steigert Umsatz im ersten Halbjahr - Aktie gibt nach

    STECKBORN - Die Versandapotheke DocMorris hat im ersten Halbjahr 2025 zwar mehr Umsatz erzielt, aber weiterhin rote Zahlen geschrieben. Besonders ausgeprägt war das Wachstum beim E-Rezept in Deutschland. Analysten hatten allerdings mit mehr gerechnet. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten nicht gut an.

    ROUNDUP: Stratec sieht sich trotz mauer Profitabilität auf Kurs - Aktie legt zu

    BIRKENFELD - Der Diagnostikkonzern Stratec sieht sich trotz eines Umsatz- und Ergebnisrückgangs im zweiten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Negative Währungseffekte hatten dem Unternehmen das Quartal verdorben. Die Erlöse gingen leicht zurück, doch vor allem ergebnisseitig musste Stratec deutliche Einbußen hinnehmen. Das Management setzt auf Rückenwind vor allem in der zweiten Jahreshälfte. An der Börse freuten sich die Investoren über die bestätigte Prognose. Das Papier kletterte im frühen Handel am Dienstag mit einem Kursplus von mehr als acht Prozent an die SDax -Spitze.

    -'Spiegel': Ex-Finanzminister will nicht Bahnchef werden -Wechsel an der Führungsspitze der Digitalbank N26
    -Solarhandwerk sieht Jobs bei möglichem Förderende in Gefahr -Bauern reagieren auf Trockenheit: Mehr Bewässerung und Soja -Getreide: Erntemenge erholt sich - Qualität leidet unter dem Wetter -Verband: Viele Politiker setzen auf klimaschädliche Autos -ROUNDUP: Kassen warnen vor riskanten Hüft- und Kniespritzen -Grobes Foul an Couto schockt BVB
    -ROUNDUP: Nominierte für Buchpreis spiegeln 'wackelige Wirklichkeit'°

    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 345,9 auf Tradegate (19. August 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +17,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 97,39 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,625USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -6,19 %/+11,68 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
