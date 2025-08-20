ETFs auf Testo: Ist der MSCI-World noch zu retten?

Rüstung schlägt Weltmarkt: Während der MSCI World im letzten Jahr nur 12 Prozent geschafft hat, schossen Rüstungs-ETFs in Europa im Schnitt um satte 50 Prozent nach oben – mehr als das Vierfache!

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Und das ist kein Einzelfall: Laut Handelsblatt verwalten 130 Themen-ETFs für deutsche Anleger inzwischen rund 50 Milliarden Euro. Sie setzen auf alles, was nach Trend riecht – von Klimaschutz bis Künstliche Intelligenz. Laut JustETF-Daten haben in den letzten zwölf Monaten immerhin acht von 19 Trend-Kategorien den MSCI World outperformed.

Julian Schick (links) und Krischan Orth im Gespräch über Trend-ETFs Aber lohnen sich diese Trend-ETFs wirklich oder sind sie nur ein kurzer Hype?

In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan und Julian über Chancen und Risiken solcher Produkte.

Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Der MSCI World Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 4.144PKT auf Ariva Indikation (20. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.