    Börse, Baby

    ETFs auf Testo: Ist der MSCI-World noch zu retten?

    KI, Biotech, Cybersecurity: Der Hype um Trend-ETFs reißt nicht ab. Ist es also besser auf monothematische ETFs zu setzten?

    Börse, Baby - ETFs auf Testo: Ist der MSCI-World noch zu retten?
    Foto: Peter Steffen/dpa

    Rüstung schlägt Weltmarkt: Während der MSCI World im letzten Jahr nur 12 Prozent geschafft hat, schossen Rüstungs-ETFs in Europa im Schnitt um satte 50 Prozent nach oben – mehr als das Vierfache!

    Und das ist kein Einzelfall: Laut Handelsblatt verwalten 130 Themen-ETFs für deutsche Anleger inzwischen rund 50 Milliarden Euro. Sie setzen auf alles, was nach Trend riecht – von Klimaschutz bis Künstliche Intelligenz. Laut JustETF-Daten haben in den letzten zwölf Monaten immerhin acht von 19 Trend-Kategorien den MSCI World outperformed.

    Julian Schick (links) und Krischan Orth im Gespräch über Trend-ETFs

    Aber lohnen sich diese Trend-ETFs wirklich oder sind sie nur ein kurzer Hype?

    In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan und Julian über Chancen und Risiken solcher Produkte. 

    Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Der MSCI World Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 4.144PKT auf Ariva Indikation (20. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
