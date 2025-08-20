Börse, Baby
ETFs auf Testo: Ist der MSCI-World noch zu retten?
KI, Biotech, Cybersecurity: Der Hype um Trend-ETFs reißt nicht ab. Ist es also besser auf monothematische ETFs zu setzten?
- Rüstungs-ETFs übertreffen MSCI World um 50%.
- 130 Themen-ETFs verwalten 50 Milliarden Euro.
- Chancen und Risiken von Trend-ETFs diskutiert.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Rüstung schlägt Weltmarkt: Während der MSCI World im letzten Jahr nur 12 Prozent geschafft hat, schossen Rüstungs-ETFs in Europa im Schnitt um satte 50 Prozent nach oben – mehr als das Vierfache!
Und das ist kein Einzelfall: Laut Handelsblatt verwalten 130 Themen-ETFs für deutsche Anleger inzwischen rund 50 Milliarden Euro. Sie setzen auf alles, was nach Trend riecht – von Klimaschutz bis Künstliche Intelligenz. Laut JustETF-Daten haben in den letzten zwölf Monaten immerhin acht von 19 Trend-Kategorien den MSCI World outperformed.
Julian Schick (links) und Krischan Orth im Gespräch über Trend-ETFs
Julian Schick (links) und Krischan Orth im Gespräch über Trend-ETFsAber lohnen sich diese Trend-ETFs wirklich oder sind sie nur ein kurzer Hype?
In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan und Julian über Chancen und Risiken solcher Produkte.
Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Der MSCI World Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 4.144PKT auf Ariva Indikation (20. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.