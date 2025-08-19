Börsen Start Update
Börsenstart USA - 19.08. - US Tech 100 schwach -0,50 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.032,87 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: The Home Depot +4,45 %, Sherwin-Williams +1,77 %, Walmart +1,34 %, Merck & Co +0,90 %, Nike (B) +0,86 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -1,94 %, Boeing -1,83 %, Unitedhealth Group -1,46 %, Amazon -1,10 %, NVIDIA -0,92 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:54) bei 23.596,11 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Intel +9,92 %, CSX +1,88 %, Old Dominion Freight Line +1,88 %, Tesla +1,06 %, Costco Wholesale +0,89 %
Flop-Werte: Palantir -5,46 %, AppLovin Registered (A) -4,49 %, Axon Enterprise -3,34 %, Advanced Micro Devices -3,15 %, Netflix -2,52 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.444,02 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: Intel +9,92 %, The Home Depot +4,45 %, Prologis +4,01 %, Best Buy +3,06 %, Builders Firstsource +2,65 %
Flop-Werte: Palantir -5,46 %, Medtronic -4,83 %, Axon Enterprise -3,34 %, Advanced Micro Devices -3,15 %, Oracle -2,91 %
