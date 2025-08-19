Tim Segler von der Signum Real Estate GmbH über den strukturierten Aufbau von Immobilieninvestments (FOTO)

Lengede (ots) - Wer heute in Immobilien investieren möchte, braucht mehr alsKapital. Entscheidend ist ein Plan, der trägt. Tim Segler begleitet mit derSignum Real Estate GmbH Kapitalanleger von der ersten Idee bis zum fertigenPortfolio. Als erfahrener Bauträger und Projektentwickler setzt er dabei aufindividuell abgestimmte Strategien, persönliche Betreuung und geprüfte Objekte.Vermittlungsprovisionen fallen dabei nicht an. Was eine erfolgreicheImmobilienstrategie ausmacht und worauf es wirklich ankommt, zeigt er in diesemBeitrag.Wer über den Aufbau einer langfristigen Vermögensstrategie nachdenkt oder sichein zweites Einkommen sichern möchte, kommt früher oder später mit dem ThemaImmobilien in Kontakt. Als Kapitalanlage genießen sie seit Jahrzehnten einenstabilen Ruf. Sie gelten als wertbeständig, krisensicher und bieten - richtigumgesetzt - eine Kombination aus laufenden Einnahmen und Substanzwert. Dochgerade in der Umsetzung zeigt sich, wie groß die Herausforderung für vieleAnleger tatsächlich ist. Der Markt ist unübersichtlich, Beratung oftwidersprüchlich, und viele Angebote lassen sich nur schwer vergleichen. "Vielestarten ohne durchdachte Immobilienstrategie", sagt Tim Segler, Geschäftsführerder Signum Real Estate GmbH. "Sie lassen sich von vermeintlichen Chancen leiten,handeln situativ und verlieren dabei schnell den Überblick." Ein strukturierterAnsatz bleibt häufig aus - mit direkten Auswirkungen auf Ertrag undPlanungssicherheit."Wer erfolgreich in Immobilien investieren möchte, braucht mehr als Kapital.Entscheidend ist eine fundierte Strategie", betont Tim Segler von der SignumReal Estate GmbH. "Ein klarer Plan hilft dabei, Chancen gezielt zu nutzen,Risiken zu reduzieren und konkrete Ziele zu erreichen." Ebenso wichtig ist einekompetente Begleitung, die das Projekt mit Weitblick und Fachkenntnis begleitet.Als Bauträger, Projektentwickler und Aufteiler konzentriert sich Tim Segler aufBestandsimmobilien mit Entwicklungspotenzial. Durch gezielte Renovierungs- undSanierungsmaßnahmen entstehen daraus moderne Wohnräume mit nachhaltigenMietstrukturen. Anleger profitieren von stabilen Einnahmen und einem solidenFundament für ihre Investmentstrategie. Die überarbeiteten Objekte stammen ausdem eigenen Bestand und werden nach abgeschlossener Aufwertung direkt angeboten.Für Kapitalanleger ergibt sich daraus ein Zugang zu Immobilien, die sorgfältigvorbereitet und realistisch kalkuliert sind.Ein starkes Team für langfristige Zusammenarbeit