Palantir - Aktie bricht ein -5,46 % - 19.08.2025

Mit einer Performance von -5,46 % musste die Palantir Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +32,59 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +96,99 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,50 % geändert.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,85 % 1 Monat +12,34 % 3 Monate +32,59 % 1 Jahr +409,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Palantir Aktie, wobei einige Anleger Gewinne realisiert haben und andere auf niedrigere Kurse hoffen, um wieder einzusteigen. Es gibt Bedenken über die hohe Bewertung des Unternehmens, die von einigen als übertrieben angesehen wird. Einige Teilnehmer raten Neueinsteigern zur Vorsicht, während andere den Kursverlauf als positiv bewerten und auf zukünftiges Wachstumspotential setzen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 319,22 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.