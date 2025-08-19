Tech-Crash 2.0: Profis wetten auf den großen Nasdaq-Absturz

Der Index hat sich seit dem April-Crash, der durch Donald Trumps Zölle ausgelöst wurde, um rund 40 Prozent erholt. Besonders die "Magnificent 7" – darunter Nvidia, Meta und Microsoft – legten seit ihrem Tief im April um fast 50 Prozent zu. Doch viele Investoren fürchten, dass die Rallye auf wackeligen Beinen steht. Als mögliche Auslöser für einen Rückschlag gelten das Notenbank-Symposium in Jackson Hole sowie die bevorstehenden Quartalszahlen von Nvidia.

Die Nervosität unter Optionshändlern wächst. Immer mehr Marktteilnehmer sichern sich mit sogenannten "Katastrophen"-Puts gegen einen möglichen Einbruch der großen US-Technologiewerte ab. Betroffen ist vor allem der Invesco QQQ Trust ETF, der den Nasdaq 100 abbildet.

"Händler sind weniger besorgt über einen normalen, alltäglichen Rückgang und scheinen sich eher Sorgen über eine Wiederholung des Ausverkaufs vom April zu machen", sagte Jeff Jacobson, Leiter der Derivatestrategie bei 22V Research. Er hält einen flacheren Rückgang jedoch für wahrscheinlicher und empfiehlt Put-Ratio-Spreads, um die Korrektur zu traden.

Ein Maß für die Kostenunterschiede bei Absicherungen gegen kleinere und größere Rückgänge erreichte jüngst ein Dreijahreshoch. Das unterstreicht die Nachfrage nach Schutz vor extremen Kursverlusten.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Auch große Häuser warnen. Torsten Slok, Chefökonom bei Apollo Management, schrieb an seine Kunden, die Tech-Rallye folge einem Muster "überraschend ähnlich" der Dotcom-Blase. Michael Hartnett von Bank of America warnt seit Monaten vor Überbewertungen und erwartet nach Jackson Hole fallende Kurse.

Jacobson sieht zahlreiche Risiken: von der Inflationswirkung der Zölle über mögliche Bremseffekte bei der Geldpolitik bis hin zu einem "Sell the News"-Moment rund um die Nvidia-Zahlen. Auch die Debatte um den Nutzen von Künstlicher Intelligenz belaste Einzelwerte wie Salesforce, deren Aktie in diesem Jahr 27 Prozent verlor.

"Es könnte zu einer Rotation weg von den Mag-Seven-Titeln hin zu einigen anderen Bereichen kommen, die hinterherhinken", so Jacobson. Dennoch betont er, dass ein Einbruch wie im Frühjahr selten sei: In den vergangenen 18 Monaten betrug der durchschnittliche Rückgang im Nasdaq 100 lediglich 12,5 Prozent.

Während Jacobson Absicherungsgeschäfte empfiehlt, raten JPMorgan-Strategen gegenteilig: Sie würden eher den Small-Cap-Index Russell 2000 shorten und auf den Nasdaq 100 setzen. Jacobson bleibt skeptisch: "Es besteht doch eindeutig eine Möglichkeit, oder? Die Konzentration auf diese Namen ist einfach so stark. Es würde nicht viel brauchen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24525,47 Pkt , was eine Steigerung von +15,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer