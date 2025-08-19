Audius: 17,5% Wachstum & Prognose-Boost im 2. Quartal!
Die audius SE setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Mit einem organischen Plus von 17,5% im ersten Halbjahr 2025 zeigt das Unternehmen beeindruckende Dynamik und hebt seine Jahresprognose an.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- audius SE steigert die Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2025 organisch um 17,5% auf 47,5 Mio. EUR.
- Im zweiten Quartal 2025 zeigt sich eine positive Dynamik mit einer Steigerung der Gesamtleistung um 42% und des EBITDA um 280% im Vergleich zum ersten Quartal.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde angehoben: Erwartet wird eine Gesamtleistung von über 100 Mio. EUR und ein EBITDA von über 8 Mio. EUR.
- Das operative Ergebnis EBITDA im ersten Halbjahr beträgt 2,9 Mio. EUR, während das EBIT 1,6 Mio. EUR erreicht.
- Der Auftragsbestand zum 30.06.2025 bleibt stabil bei 84,6 Mio. EUR, wobei zukünftige Akquisitionen eine Erhöhung erwarten lassen.
- Die audius SE plant, im zweiten Halbjahr den Fokus auf die Steigerung der Profitabilität zu legen, während Akquisitionen wie Ergonomics und CompuSafe positive Beiträge leisten sollen.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2025, bei audius ist am 30.08.2025.
Der Kurs von audius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,89 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,600EUR das entspricht einem Plus von +1,12 % seit der Veröffentlichung.
+3,03 %
-2,16 %
+18,26 %
+29,52 %
+5,43 %
-10,53 %
+71,07 %
+52,81 %
ISIN:DE000A40ET13WKN:A40ET1
