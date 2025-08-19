Ohne positives Fed-Signal droht der Wall Street der Herbst-Schock

"Für Powell steht in Jackson Hole viel auf dem Spiel, da beide Seiten des doppelten Mandats der Fed unklar sind", schrieb er.

Entscheidend wird nun die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag beim Notenbank-Symposium in Jackson Hole sein. Julian Emanuel, Chefstratege für Aktien und quantitative Strategien bei Evercore ISI, warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen.

Die jüngsten Inflationsdaten hätten "die Debatte über die Hartnäckigkeit der Teuerung wiederbelebt", so Emanuel. Zwar sei die Arbeitslosenquote zuletzt gefallen, doch habe der Bericht zu den Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft im August den schwächsten Dreimonatsdurchschnitt seit 2010 gezeigt, als die Arbeitslosenquote bei 9 Prozent lag.

Diese Entwicklung treffe auf eine Aktienrallye, die die Bewertungen immer weiter nach oben treibe. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 aktuell bei 25,5 – einem der höchsten Werte seit dem Jahr 2000. "Und das zu Beginn einer schwierigen Herbstsaison", warnte Emanuel.

Anleger erinnern sich noch gut an Powells Auftritt in Jackson Hole im Jahr 2022, als er die Inflationsbekämpfung zur absoluten Priorität erklärte und weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellte. Damals reagierten die Märkte mit deutlichen Verlusten. Auch diesmal könnte Enttäuschung drohen: Emanuel erwartet, dass Powell lediglich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte am 17. September andeuten wird. Größere Schritte im Oktober oder Dezember seien dagegen weiter datenabhängig.

"Für einen Markt, der sich auf 50 Basispunkte im September gefreut hatte, könnte eine ausgewogene Sichtweise im Kontext des strukturell KI-getriebenen Bullenmarktes einen kurzfristigen Rückgang von 7 bis 15 Prozent bis Oktober auslösen", erklärte Emanuel. Diesen möglichen "Fall im Herbst" sieht er im Einklang mit der typischen saisonalen Schwäche an den Aktienmärkten.

Als Strategie rät Emanuel zum Absichern mit Put-Optionen auf den Invesco QQQ Trust Series I, der den Nasdaq 100 nachbildet. Zudem empfiehlt er Käufe in günstigen Sektoren wie dem Gesundheitswesen und die Finanzierung durch den Verkauf hoch bewerteter Titel wie Palantir, Cleveland-Cliffs oder Coinbase.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



