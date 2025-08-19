    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group
    Stephan Karrer und Claudia Ziemer werden Geschäftsführer von El Cartel Brothers (FOTO)

    München (ots) - Die Karten im Markt für Bewegtbildwerbung in Deutschland werden
    neu gemischt: Die beiden Medienhäuser RTLZWEI und Warner Bros. Discovery
    Deutschland starten am 1. November 2025 gemeinsam den neuen Vermarkter "El
    Cartel Brothers". El Cartel Brothers wird exklusiv sämtliche TV-Werbeflächen und
    Teile des Digitalinventars der Partner anbieten. Sitz des neuen Unternehmens
    wird München sein. Die Geschäftsführung übernehmen Stephan Karrer (El Cartel)
    und Claudia Ziemer (Warner Bros. Discovery).

    Claudia Ziemer: "Mit diesem Joint Venture setzen wir einen echten Meilenstein
    und schaffen einen starken, zukunftsorientierten Wettbewerber im deutschen
    Werbemarkt. Gemeinsam mit einem großartigen Team, welches die geballte Kompetenz
    beider Unternehmen vereint, möchten wir die Möglichkeiten unseres umfangreichen
    Portfolios voll ausschöpfen, um für unsere Kunden und Partner neue, effektive
    Werbeformen zu entwickeln. Wir wollen kreative und kommerzielle Ideen zum Leben
    erwecken, die nicht nur wirken, sondern begeistern - und damit die
    Werbelandschaft in Deutschland ein Stück weit neu definieren."

    Stephan Karrer: "Dieser Schulterschluss zwischen Mittelstand und Global Player
    markiert einen historischen Moment in der Konsolidierung des Bewegtbildmarktes -
    ein Schritt, der seit Jahren diskutiert und klar gewünscht wurde. Mit perfekt
    zueinanderpassenden Portfolios und einer hohen Beratungskompetenz voller
    'Can-Do-Spirit' wollen wir frische Impulse setzen. Und wir sind offen für
    weitere Mandanten: Unser Ziel ist klar: Wir spielen im Werbemarkt ganz vorne
    mit. Ich freue mich darauf, unsere Kunden für 'El Cartel Brothers' zu
    begeistern."

    Zum Portfolio von El Cartel Brothers werden die Free-TV-Sender RTLZWEI, DMAX,
    TLC, TELE 5, HGTV und Eurosport 1 gehören, inklusive des ATV-Inventars der
    genannten Sender, sowie die Pay-Sender Warner TV Serie, Warner TV Film, Warner
    TV Comedy, Discovery Channel und Animal Planet. Darüber hinaus ergänzen AVOD-,
    YouTube- und Social-Media-Inventare das Portfolio. Im Streamingbereich wird El
    Cartel Brothers auch discovery+ sowie RTLZWEI-Aktivitäten auf RTL+ vermarkten.

    El Cartel Brothers verbindet die Startup-Kultur eines neuen Players mit der
    Erfahrung eingespielter Expertinnen und Experten: Der Großteil der bisherigen Ad
    Sales-Teams von RTLZWEI und Warner Bros. Discovery Deutschland wechseln in das
    Joint Venture und bleiben dem Markt als gewohnte Ansprechpartner erhalten. Die
    Buchungsprozesse bleiben zum Start unverändert. Bereits in der Übergangszeit bis
