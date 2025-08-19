Stephan Karrer und Claudia Ziemer werden Geschäftsführer von El Cartel Brothers (FOTO)
München (ots) - Die Karten im Markt für Bewegtbildwerbung in Deutschland werden
neu gemischt: Die beiden Medienhäuser RTLZWEI und Warner Bros. Discovery
Deutschland starten am 1. November 2025 gemeinsam den neuen Vermarkter "El
Cartel Brothers". El Cartel Brothers wird exklusiv sämtliche TV-Werbeflächen und
Teile des Digitalinventars der Partner anbieten. Sitz des neuen Unternehmens
wird München sein. Die Geschäftsführung übernehmen Stephan Karrer (El Cartel)
und Claudia Ziemer (Warner Bros. Discovery).
Claudia Ziemer: "Mit diesem Joint Venture setzen wir einen echten Meilenstein
und schaffen einen starken, zukunftsorientierten Wettbewerber im deutschen
Werbemarkt. Gemeinsam mit einem großartigen Team, welches die geballte Kompetenz
beider Unternehmen vereint, möchten wir die Möglichkeiten unseres umfangreichen
Portfolios voll ausschöpfen, um für unsere Kunden und Partner neue, effektive
Werbeformen zu entwickeln. Wir wollen kreative und kommerzielle Ideen zum Leben
erwecken, die nicht nur wirken, sondern begeistern - und damit die
Werbelandschaft in Deutschland ein Stück weit neu definieren."
neu gemischt: Die beiden Medienhäuser RTLZWEI und Warner Bros. Discovery
Deutschland starten am 1. November 2025 gemeinsam den neuen Vermarkter "El
Cartel Brothers". El Cartel Brothers wird exklusiv sämtliche TV-Werbeflächen und
Teile des Digitalinventars der Partner anbieten. Sitz des neuen Unternehmens
wird München sein. Die Geschäftsführung übernehmen Stephan Karrer (El Cartel)
und Claudia Ziemer (Warner Bros. Discovery).
Claudia Ziemer: "Mit diesem Joint Venture setzen wir einen echten Meilenstein
und schaffen einen starken, zukunftsorientierten Wettbewerber im deutschen
Werbemarkt. Gemeinsam mit einem großartigen Team, welches die geballte Kompetenz
beider Unternehmen vereint, möchten wir die Möglichkeiten unseres umfangreichen
Portfolios voll ausschöpfen, um für unsere Kunden und Partner neue, effektive
Werbeformen zu entwickeln. Wir wollen kreative und kommerzielle Ideen zum Leben
erwecken, die nicht nur wirken, sondern begeistern - und damit die
Werbelandschaft in Deutschland ein Stück weit neu definieren."
Anzeige
Präsentiert von
Stephan Karrer: "Dieser Schulterschluss zwischen Mittelstand und Global Player
markiert einen historischen Moment in der Konsolidierung des Bewegtbildmarktes -
ein Schritt, der seit Jahren diskutiert und klar gewünscht wurde. Mit perfekt
zueinanderpassenden Portfolios und einer hohen Beratungskompetenz voller
'Can-Do-Spirit' wollen wir frische Impulse setzen. Und wir sind offen für
weitere Mandanten: Unser Ziel ist klar: Wir spielen im Werbemarkt ganz vorne
mit. Ich freue mich darauf, unsere Kunden für 'El Cartel Brothers' zu
begeistern."
Zum Portfolio von El Cartel Brothers werden die Free-TV-Sender RTLZWEI, DMAX,
TLC, TELE 5, HGTV und Eurosport 1 gehören, inklusive des ATV-Inventars der
genannten Sender, sowie die Pay-Sender Warner TV Serie, Warner TV Film, Warner
TV Comedy, Discovery Channel und Animal Planet. Darüber hinaus ergänzen AVOD-,
YouTube- und Social-Media-Inventare das Portfolio. Im Streamingbereich wird El
Cartel Brothers auch discovery+ sowie RTLZWEI-Aktivitäten auf RTL+ vermarkten.
El Cartel Brothers verbindet die Startup-Kultur eines neuen Players mit der
Erfahrung eingespielter Expertinnen und Experten: Der Großteil der bisherigen Ad
Sales-Teams von RTLZWEI und Warner Bros. Discovery Deutschland wechseln in das
Joint Venture und bleiben dem Markt als gewohnte Ansprechpartner erhalten. Die
Buchungsprozesse bleiben zum Start unverändert. Bereits in der Übergangszeit bis
markiert einen historischen Moment in der Konsolidierung des Bewegtbildmarktes -
ein Schritt, der seit Jahren diskutiert und klar gewünscht wurde. Mit perfekt
zueinanderpassenden Portfolios und einer hohen Beratungskompetenz voller
'Can-Do-Spirit' wollen wir frische Impulse setzen. Und wir sind offen für
weitere Mandanten: Unser Ziel ist klar: Wir spielen im Werbemarkt ganz vorne
mit. Ich freue mich darauf, unsere Kunden für 'El Cartel Brothers' zu
begeistern."
Zum Portfolio von El Cartel Brothers werden die Free-TV-Sender RTLZWEI, DMAX,
TLC, TELE 5, HGTV und Eurosport 1 gehören, inklusive des ATV-Inventars der
genannten Sender, sowie die Pay-Sender Warner TV Serie, Warner TV Film, Warner
TV Comedy, Discovery Channel und Animal Planet. Darüber hinaus ergänzen AVOD-,
YouTube- und Social-Media-Inventare das Portfolio. Im Streamingbereich wird El
Cartel Brothers auch discovery+ sowie RTLZWEI-Aktivitäten auf RTL+ vermarkten.
El Cartel Brothers verbindet die Startup-Kultur eines neuen Players mit der
Erfahrung eingespielter Expertinnen und Experten: Der Großteil der bisherigen Ad
Sales-Teams von RTLZWEI und Warner Bros. Discovery Deutschland wechseln in das
Joint Venture und bleiben dem Markt als gewohnte Ansprechpartner erhalten. Die
Buchungsprozesse bleiben zum Start unverändert. Bereits in der Übergangszeit bis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
carfal schrieb 11.08.25, 19:08
mitdiskutieren »
Da ich in 2024 sehr hoch in DWS investiert war, hatte ich mich natürlich auch mit der Aktie auseinandergesetzt.
Ich wollte eigentlich nach der HV wieder mit einer long Position einsteigen, hab aber dummerweise den Einstieg verpasst.
Nochmal zu RTL: ich glaub, was man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat: Bertelsmann hält alleine über 76%.
Wenn die Divi Jäger noch alle einsteigen, es positive Nachrichten geben sollte bzgl. der sky Integration (Abo Zahlen) und es wider erwarten auch noch eine reguläre Dividende von 2€, vielleicht auch höher, geben sollte, was macht dann der Kurs😅. Sind zugegebenermaßen einige Konjunktive, könnte aber trotzdem eine fette Überraschung geben.
carfal schrieb 10.08.25, 23:23
mitdiskutieren »
Der Treiber für den Kursanstieg bei der DWS in 2024 bis zur HV war meines Erachtens nur die Sonderdividende.
Nach der HV viel die Aktie wieder bis auf ca 32 und ist dann insbesondere durch den run auf Bankaktien (mit der dt. Bank) nach oben geschwommen.
Siehe auch z.B. Kurs der dt. Bank vor einem Jahr.
carfal schrieb 09.08.25, 12:44
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte