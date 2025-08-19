Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 1
Performance 1M: -10,21 %
Porsche AG
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 2
Performance 1M: +10,10 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 3
Performance 1M: +3,18 %
BASF
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 4
Performance 1M: +8,84 %
Zalando
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 5
Performance 1M: -15,02 %
Brenntag
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 6
Performance 1M: -3,09 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 7
Performance 1M: +28,09 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 8
Performance 1M: +4,57 %
BMW
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 9
Performance 1M: +6,84 %
Symrise
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 10
Performance 1M: -9,60 %
Continental
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 11
Performance 1M: -0,52 %
Siemens
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 12
Performance 1M: +4,64 %
