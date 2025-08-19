Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
HENSOLDT
Tagesperformance: -8,78 %
Platz 1
Performance 1M: -14,77 %
Nordex
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 2
Performance 1M: +10,29 %
United Internet
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 3
Performance 1M: +5,13 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 4
Performance 1M: -5,04 %
Kontron
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 5
Performance 1M: -10,95 %
