Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 19.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,73 %
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 1
Performance 1M: -10,21 %
Performance 1M: -10,21 %
Stellantis
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 2
Performance 1M: +4,44 %
Performance 1M: +4,44 %
Pernod Ricard
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 3
Performance 1M: +4,17 %
Performance 1M: +4,17 %
BASF
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 4
Performance 1M: +8,84 %
Performance 1M: +8,84 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 5
Performance 1M: +4,57 %
Performance 1M: +4,57 %
BMW
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 6
Performance 1M: +6,84 %
Performance 1M: +6,84 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 7
Performance 1M: +3,02 %
Performance 1M: +3,02 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 8
Performance 1M: -2,12 %
Performance 1M: -2,12 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 9
Performance 1M: -7,80 %
Performance 1M: -7,80 %
L'Oreal
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 10
Performance 1M: +8,42 %
Performance 1M: +8,42 %
Siemens
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 11
Performance 1M: +4,64 %
Performance 1M: +4,64 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte