Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im ATX am 19.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
voestalpine
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 1
Performance 1M: +11,34 %
Wienerberger
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 2
Performance 1M: +7,15 %
Lenzing
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 3
Performance 1M: +2,34 %
Mayr-Melnhof Karton
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 4
Performance 1M: +7,59 %
Andritz
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 5
Performance 1M: -2,62 %
