    Überragende USDT-Renditestrategie von Bybit Private Wealth Management setzt im Juli neue Maßstäbe

    Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Bybit (https://www.bybit.com/en/press) , die
    weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat einen
    rekordverdächtigen Monat in ihrer Private Wealth Management (PWM)
    (https://www.bybit.com/en/earn/private-wealth-management) Einheit abgeschlossen.
    Dies wurde im neuesten Bybit PWM Newsletter (https://announcements.bybit.com/art
    icle/bybit-private-wealth-management-july-2025-newsletter-blt9636a581e37c26ae/)
    für Juli 2025 bekannt gegeben.

    Bybit PWM profitierte im Juli von der rasanten Entwicklung der Krypto- und
    Weltmärkte und lieferte außergewöhnliche Ergebnisse mit einem durchschnittlichen
    effektiven Jahreszins über alle Fonds, der im Vergleich zum Vormonat ein Plus
    von über 160 % verbuchte. Der herausragende Erfolg war das Ergebnis der auf USDT
    basierenden Flaggschiffstrategie, die einen beeindruckenden APR von 19,77 %
    erzielte und damit die Stärke der strategischen Asset Allocation in volatilen
    Märkten unter Beweis stellte.

    "Im Juli haben die neuen Höchststände von BTC, starke Zuflüsse in ETH-ETFs und
    positive regulatorische Entwicklungen die Märkte beflügelt. Bybit PWM war in der
    Lage, von den Bewegungen zu profitieren und beachtliche Renditen für unsere
    Kunden zu erzielen", so Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth
    Management bei Bybit . "Obwohl das langfristige Potenzial von Kryptowährungen
    vielversprechend bleibt, bleiben wir wachsam: Regulatorische Signale und
    schnelle Nachrichtenzyklen bleiben weiterhin entscheidende Faktoren - doch
    solide Fundamentaldaten und eine zunehmende Beteiligung institutioneller Anleger
    lassen auf bessere Zeiten hoffen."

    Bybit PWM verwandelt die Handelsexpertise erfahrener Analysten und
    Investmentprofis in messbare Erträge für vermögende Anleger. Mit einem
    ausgeklügelten Produkt- und Strategieangebot hat der renommierte Dienstleister
    ein Abonnementvolumen von über 200 Millionen US-Dollar erzielt.

    Abb. 1 - Strategie-Renditetrend

    Bybit PWM wurde im Dezember 2024 eingeführt (https://www.bybit.com/press/post/by
    bit-introduces-private-wealth-management-service-for-high-net-worth-clients-blt3
    7e832ca5d8cf8e6) und wendet sich an visionäre Vermögensbildner, die intelligente
    Strategien gegenüber schnellen Gewinnen vorziehen. Das Expertenteam der
    Abteilung - erfahrene Veteranen in den Bereichen quantitativer Handel,
    Vermögensverwaltung, Risikokontrolle und Blockchain-Innovation - erstellt
    robuste Portfolios, die darauf abzielen, in der dynamischen Landschaft der
    digitalen Vermögenswerte dauerhafte Werte zu erzielen.
