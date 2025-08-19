Überragende USDT-Renditestrategie von Bybit Private Wealth Management setzt im Juli neue Maßstäbe

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Bybit (https://www.bybit.com/en/press) , die

weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat einen

rekordverdächtigen Monat in ihrer Private Wealth Management (PWM)

(https://www.bybit.com/en/earn/private-wealth-management) Einheit abgeschlossen.

Dies wurde im neuesten Bybit PWM Newsletter (https://announcements.bybit.com/art

icle/bybit-private-wealth-management-july-2025-newsletter-blt9636a581e37c26ae/)

für Juli 2025 bekannt gegeben.



Bybit PWM profitierte im Juli von der rasanten Entwicklung der Krypto- und

Weltmärkte und lieferte außergewöhnliche Ergebnisse mit einem durchschnittlichen

effektiven Jahreszins über alle Fonds, der im Vergleich zum Vormonat ein Plus

von über 160 % verbuchte. Der herausragende Erfolg war das Ergebnis der auf USDT

basierenden Flaggschiffstrategie, die einen beeindruckenden APR von 19,77 %

erzielte und damit die Stärke der strategischen Asset Allocation in volatilen

Märkten unter Beweis stellte.







positive regulatorische Entwicklungen die Märkte beflügelt. Bybit PWM war in der

Lage, von den Bewegungen zu profitieren und beachtliche Renditen für unsere

Kunden zu erzielen", so Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth

Management bei Bybit . "Obwohl das langfristige Potenzial von Kryptowährungen

vielversprechend bleibt, bleiben wir wachsam: Regulatorische Signale und

schnelle Nachrichtenzyklen bleiben weiterhin entscheidende Faktoren - doch

solide Fundamentaldaten und eine zunehmende Beteiligung institutioneller Anleger

lassen auf bessere Zeiten hoffen."



Bybit PWM verwandelt die Handelsexpertise erfahrener Analysten und

Investmentprofis in messbare Erträge für vermögende Anleger. Mit einem

ausgeklügelten Produkt- und Strategieangebot hat der renommierte Dienstleister

ein Abonnementvolumen von über 200 Millionen US-Dollar erzielt.



Abb. 1 - Strategie-Renditetrend



Bybit PWM wurde im Dezember 2024 eingeführt (https://www.bybit.com/press/post/by

bit-introduces-private-wealth-management-service-for-high-net-worth-clients-blt3

7e832ca5d8cf8e6) und wendet sich an visionäre Vermögensbildner, die intelligente

Strategien gegenüber schnellen Gewinnen vorziehen. Das Expertenteam der

Abteilung - erfahrene Veteranen in den Bereichen quantitativer Handel,

Vermögensverwaltung, Risikokontrolle und Blockchain-Innovation - erstellt

robuste Portfolios, die darauf abzielen, in der dynamischen Landschaft der

digitalen Vermögenswerte dauerhafte Werte zu erzielen. Seite 1 von 2 Seite 2 ►



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Reddit Aktie - auf zum Mond? Reddit (A) -3,49 % Aktie 2 Aufrufe heute Freibauer 15.08.25, 09:00

"Im Juli haben die neuen Höchststände von BTC, starke Zuflüsse in ETH-ETFs undpositive regulatorische Entwicklungen die Märkte beflügelt. Bybit PWM war in derLage, von den Bewegungen zu profitieren und beachtliche Renditen für unsereKunden zu erzielen", so Jerry Li, Head of Financial Products and WealthManagement bei Bybit . "Obwohl das langfristige Potenzial von Kryptowährungenvielversprechend bleibt, bleiben wir wachsam: Regulatorische Signale undschnelle Nachrichtenzyklen bleiben weiterhin entscheidende Faktoren - dochsolide Fundamentaldaten und eine zunehmende Beteiligung institutioneller Anlegerlassen auf bessere Zeiten hoffen."Bybit PWM verwandelt die Handelsexpertise erfahrener Analysten undInvestmentprofis in messbare Erträge für vermögende Anleger. Mit einemausgeklügelten Produkt- und Strategieangebot hat der renommierte Dienstleisterein Abonnementvolumen von über 200 Millionen US-Dollar erzielt.Abb. 1 - Strategie-RenditetrendBybit PWM wurde im Dezember 2024 eingeführt (https://www.bybit.com/press/post/bybit-introduces-private-wealth-management-service-for-high-net-worth-clients-blt37e832ca5d8cf8e6) und wendet sich an visionäre Vermögensbildner, die intelligenteStrategien gegenüber schnellen Gewinnen vorziehen. Das Expertenteam derAbteilung - erfahrene Veteranen in den Bereichen quantitativer Handel,Vermögensverwaltung, Risikokontrolle und Blockchain-Innovation - erstelltrobuste Portfolios, die darauf abzielen, in der dynamischen Landschaft derdigitalen Vermögenswerte dauerhafte Werte zu erzielen.