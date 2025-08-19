Überragende USDT-Renditestrategie von Bybit Private Wealth Management setzt im Juli neue Maßstäbe
Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Bybit (https://www.bybit.com/en/press) , die
weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat einen
rekordverdächtigen Monat in ihrer Private Wealth Management (PWM)
(https://www.bybit.com/en/earn/private-wealth-management) Einheit abgeschlossen.
Dies wurde im neuesten Bybit PWM Newsletter (https://announcements.bybit.com/art
icle/bybit-private-wealth-management-july-2025-newsletter-blt9636a581e37c26ae/)
für Juli 2025 bekannt gegeben.
Bybit PWM profitierte im Juli von der rasanten Entwicklung der Krypto- und
Weltmärkte und lieferte außergewöhnliche Ergebnisse mit einem durchschnittlichen
effektiven Jahreszins über alle Fonds, der im Vergleich zum Vormonat ein Plus
von über 160 % verbuchte. Der herausragende Erfolg war das Ergebnis der auf USDT
basierenden Flaggschiffstrategie, die einen beeindruckenden APR von 19,77 %
erzielte und damit die Stärke der strategischen Asset Allocation in volatilen
Märkten unter Beweis stellte.
"Im Juli haben die neuen Höchststände von BTC, starke Zuflüsse in ETH-ETFs und
positive regulatorische Entwicklungen die Märkte beflügelt. Bybit PWM war in der
Lage, von den Bewegungen zu profitieren und beachtliche Renditen für unsere
Kunden zu erzielen", so Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth
Management bei Bybit . "Obwohl das langfristige Potenzial von Kryptowährungen
vielversprechend bleibt, bleiben wir wachsam: Regulatorische Signale und
schnelle Nachrichtenzyklen bleiben weiterhin entscheidende Faktoren - doch
solide Fundamentaldaten und eine zunehmende Beteiligung institutioneller Anleger
lassen auf bessere Zeiten hoffen."
Bybit PWM verwandelt die Handelsexpertise erfahrener Analysten und
Investmentprofis in messbare Erträge für vermögende Anleger. Mit einem
ausgeklügelten Produkt- und Strategieangebot hat der renommierte Dienstleister
ein Abonnementvolumen von über 200 Millionen US-Dollar erzielt.
Abb. 1 - Strategie-Renditetrend
Bybit PWM wurde im Dezember 2024 eingeführt (https://www.bybit.com/press/post/by
bit-introduces-private-wealth-management-service-for-high-net-worth-clients-blt3
7e832ca5d8cf8e6) und wendet sich an visionäre Vermögensbildner, die intelligente
Strategien gegenüber schnellen Gewinnen vorziehen. Das Expertenteam der
Abteilung - erfahrene Veteranen in den Bereichen quantitativer Handel,
Vermögensverwaltung, Risikokontrolle und Blockchain-Innovation - erstellt
robuste Portfolios, die darauf abzielen, in der dynamischen Landschaft der
digitalen Vermögenswerte dauerhafte Werte zu erzielen.
