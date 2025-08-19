DZ BANK stuft VINCI auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 142 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bau-, Energie- und Infrastrukturkonzern habe im traditionell schwächeren ersten Halbjahr trotz der französischen Sondersteuer auf Unternehmensgewinne ein Ergebnis nah des Vorjahrs erzielt, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand liege nur knapp unter Rekordniveau. Insgesamt sieht der Experte Vinci als Profiteur des Infrastrukturausbaus sowie weiter anziehender Verkehrsströme auf Straßen und in der Luft./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 128,9EUR auf Tradegate (19. August 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

