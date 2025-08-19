The Home Depot - Aktie geht steil - 19.08.2025

Die The Home Depot Aktie notiert aktuell bei 352,08€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,08 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,80 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

The Home Depot ist ein führender US-amerikanischer Einzelhändler für Heimwerkerbedarf mit einem umfassenden Produkt- und Serviceangebot, das es von Konkurrenten wie Lowe's abhebt.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die The Home Depot Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,62 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Home Depot auf -10,02 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

The Home Depot Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,69 % 1 Monat +9,69 % 3 Monate -0,62 % 1 Jahr +3,19 %

Informationen zur The Home Depot Aktie

Es gibt 995 Mio. The Home Depot Aktien. Damit ist das Unternehmen 351,16 Mrd.EUR wert.

Am US-Aktienmarkt haben am Dienstag vor allem Technologiewerte geschwächelt. Für Standardwerte ging es überwiegend leicht nach oben. Insgesamt jedoch halten sich die Anleger derzeit zurück und warten auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

ROUNDUP: Intel bekommt Geldspritze von Softbank - Spekulationen über US-Einstieg SANTA CLARA - Der kriselnde US-Chipkonzern Intel bekommt einen neuen Großaktionär aus Japan. Der Technologiekonzern Softbank kauft Intel-Aktien im Wert von zwei …

