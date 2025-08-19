BAADER BANK stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Aussicht auf attraktive Dividenden des Einkaufszentren-Investors bleibe intakt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Neubewertung der Immobilien sei überraschend positiv ausgefallen./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 18,92EUR auf Tradegate (19. August 2025, 16:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andre Remke

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

