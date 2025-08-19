Precisely und Opendatasoft gehen Partnerschaft ein, um vertrauenswürdige, KI-fähige Daten für moderne Unternehmen bereitzustellen





Zitat von Magictrader: Alphabet leidet unter Streitigkeiten mit Regierungen und Kartellverfahren, das bremst leider.

Was aber längst eingepreist scheint, da es ansonsten (siehe Quartalsbericht) keinerlei fundamentale Gründe für die aktuell moderate Bewertung gibt. Ein Burner wie z.B. YouTube ist meiner Meinung nach kaum vernünftig eingepreist, wenn ich sehe, welches Wachstum hier generiert wird. Das läuft irgendwie nebenher, wobei ich denke viele Experten haben das noch immer nicht vollumfänglich auf dem Schirm, während eine Netflix längst ihre Mondlandung hinter sich bringen konnte. Die Zeit wird es zeigen, ob ich YouTube überinterpretiere oder am Ende Analysten vernünftig werden und diese neue Cashcow neu einpreisen.





Einfach mal recherchieren, welchen immensen Aufwand aka Kosten eine Netflix generiert, während YouTube kleinstmögliche Kosten verursacht und damals für (aus heutiger Sicht) Pfennigbeträge gekauft wurde. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es nicht wenige Kritiker gab, die diesen Deal als schlecht beurteilten. Da fehlte es wohl an Fantasie, was auch heute wieder der Fall zu sein scheint.





PS: Eigentlich ist das hier der MSFT-Thread, weshalb ich alles bezüglich Alphabet an anderer Stelle weiterführen werde. Soll hier ja um MSFT und nicht um einen Mitbewerber gehen.



