Precisely und Opendatasoft gehen Partnerschaft ein, um vertrauenswürdige, KI-fähige Daten für moderne Unternehmen bereitzustellen
Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Der neue Datenmarktplatz wird in die
Precisely Data Integrity Suite integriert, um den Zugriff auf genaue,
konsistente und kontextbezogene Daten unternehmensweit noch einfacher zu
gestalten
Precisely
(https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,
einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität hat heute eine neue
strategische Technologiepartnerschaft mit Opendatasoft, einem führenden Anbieter
von Datenmarktplatzlösungen, bekannt gegeben. Gemeinsam werden beide einen
integrierten Datenmarktplatz bereitstellen, der den Zugriff auf
vertrauenswürdige, KI-fähige Daten für Unternehmen und Teams vereinfacht -
nahtlos und unter Einhaltung der Governance-Anforderungen.
Precisely Data Integrity Suite integriert, um den Zugriff auf genaue,
konsistente und kontextbezogene Daten unternehmensweit noch einfacher zu
gestalten
Precisely
(https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,
einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität hat heute eine neue
strategische Technologiepartnerschaft mit Opendatasoft, einem führenden Anbieter
von Datenmarktplatzlösungen, bekannt gegeben. Gemeinsam werden beide einen
integrierten Datenmarktplatz bereitstellen, der den Zugriff auf
vertrauenswürdige, KI-fähige Daten für Unternehmen und Teams vereinfacht -
nahtlos und unter Einhaltung der Governance-Anforderungen.
Anzeige
Präsentiert von
Viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, ihren Mitarbeitenden, die
diese Daten für wichtige Entscheidungen benötigen, aktuelle und zuverlässige
Daten zur Verfügung zu stellen. Selbst bei soliden Investitionen in Daten können
Datensätze in unterschiedlichen Systemen isoliert bleiben, schwer zu finden und
noch schwerer zu überprüfen sein. Geschäftsanwender müssen dann auf IT- oder
Datenteams warten, KI-Initiativen kommen aufgrund fehlender vertrauenswürdiger
Daten zum Stillstand, und Compliance-Teams sehen sich einem zunehmenden Druck in
Bezug auf Audits und Governance ausgesetzt.
Der neue Datenmarktplatz wird in die Precisely Data Integrity Suite (https://www
.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/?utm_sou
rce=Referral&utm_medium=Press-Release) integriert, um diese Herausforderungen zu
lösen, indem die robusten Datenverwaltungsfunktionen der Suite mit der
intuitiven Self-Service-Erfahrung der Datenaustauschplattform von Opendatasoft
kombiniert werden. Diese leistungsstarke Kombination stellt sicher, dass genaue,
konsistente und kontextbezogene Datenprodukte nicht nur hinter den Kulissen gut
verwaltet werden, sondern auch innerhalb des Unternehmens, mit Partnern oder
sogar über öffentliche Kanäle leicht zu finden, zu verwenden und auszutauschen
sind. Das Ergebnis ist eine verbesserte Zugänglichkeit, eine schnellere
Einführung und eine reibungslose Erfahrung, die die unternehmensweiten
Compliance- und Datenaustausch-Anforderungen unterstützt.
"Unsere gemeinsamen Kunden profitieren bereits von den Vorteilen, alle ihre
Datenprodukte an einem Ort zu haben - sicher, durchsuchbar und einsatzbereit",
so Franck Carassus, CSO und Mitbegründer von Opendatasoft. "Zusammen mit
Precisely ermöglichen wir ihnen eine bessere Datenfreigabe und -nutzung durch
Geschäftsanwender, eröffnen neue Möglichkeiten für KI und Analysen und
diese Daten für wichtige Entscheidungen benötigen, aktuelle und zuverlässige
Daten zur Verfügung zu stellen. Selbst bei soliden Investitionen in Daten können
Datensätze in unterschiedlichen Systemen isoliert bleiben, schwer zu finden und
noch schwerer zu überprüfen sein. Geschäftsanwender müssen dann auf IT- oder
Datenteams warten, KI-Initiativen kommen aufgrund fehlender vertrauenswürdiger
Daten zum Stillstand, und Compliance-Teams sehen sich einem zunehmenden Druck in
Bezug auf Audits und Governance ausgesetzt.
Der neue Datenmarktplatz wird in die Precisely Data Integrity Suite (https://www
.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/?utm_sou
rce=Referral&utm_medium=Press-Release) integriert, um diese Herausforderungen zu
lösen, indem die robusten Datenverwaltungsfunktionen der Suite mit der
intuitiven Self-Service-Erfahrung der Datenaustauschplattform von Opendatasoft
kombiniert werden. Diese leistungsstarke Kombination stellt sicher, dass genaue,
konsistente und kontextbezogene Datenprodukte nicht nur hinter den Kulissen gut
verwaltet werden, sondern auch innerhalb des Unternehmens, mit Partnern oder
sogar über öffentliche Kanäle leicht zu finden, zu verwenden und auszutauschen
sind. Das Ergebnis ist eine verbesserte Zugänglichkeit, eine schnellere
Einführung und eine reibungslose Erfahrung, die die unternehmensweiten
Compliance- und Datenaustausch-Anforderungen unterstützt.
"Unsere gemeinsamen Kunden profitieren bereits von den Vorteilen, alle ihre
Datenprodukte an einem Ort zu haben - sicher, durchsuchbar und einsatzbereit",
so Franck Carassus, CSO und Mitbegründer von Opendatasoft. "Zusammen mit
Precisely ermöglichen wir ihnen eine bessere Datenfreigabe und -nutzung durch
Geschäftsanwender, eröffnen neue Möglichkeiten für KI und Analysen und
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sal-Paradise schrieb 28.07.25, 22:54
mitdiskutieren »
Die aktuelle Bewertung ist, wenn man nur das KGV betrachtet, sicherlich auf einem Top.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728224559-msft-kennzahlenl.jpg
Allerdings sollte man sich dann auch die Entwicklung anderer Kennzahlen wie Umsatz und Cashflow betrachten, die dann eben auch steigen und das hohe KGV zu einem guten Teil fundamental begründen. Die jetzige Bewertung ist übrigens keinesfalls einzigartig, wie uns ein Blick auf diese Tabelle hier beweist:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728225340-msft-kennzahlenl-2.jpg
Wir hatten schon mehrmals hohe KGV-Bewertungen, allerdings mit dem Unterschied, dass die damaligen Umsatz/Cashflow-Zahlen weit geringer ausfielen, was oben gut zu sehen ist. MSFT war in der Regel (fast) immer hoch bewertet und Ausnahmen waren dann immer Glücksmomente, die aufmerksame Kleinanleger nutzen sollten. In wenigen Tagen wissen wir dann jedenfalls, was all das im Abgleich mit den neuen Quartalszahlen an Wert hat.
Sal-Paradise schrieb 28.07.25, 12:46
mitdiskutieren »
Zitat von Magictrader:Alphabet leidet unter Streitigkeiten mit Regierungen und Kartellverfahren, das bremst leider.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was aber längst eingepreist scheint, da es ansonsten (siehe Quartalsbericht) keinerlei fundamentale Gründe für die aktuell moderate Bewertung gibt. Ein Burner wie z.B. YouTube ist meiner Meinung nach kaum vernünftig eingepreist, wenn ich sehe, welches Wachstum hier generiert wird. Das läuft irgendwie nebenher, wobei ich denke viele Experten haben das noch immer nicht vollumfänglich auf dem Schirm, während eine Netflix längst ihre Mondlandung hinter sich bringen konnte. Die Zeit wird es zeigen, ob ich YouTube überinterpretiere oder am Ende Analysten vernünftig werden und diese neue Cashcow neu einpreisen.
Einfach mal recherchieren, welchen immensen Aufwand aka Kosten eine Netflix generiert, während YouTube kleinstmögliche Kosten verursacht und damals für (aus heutiger Sicht) Pfennigbeträge gekauft wurde. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es nicht wenige Kritiker gab, die diesen Deal als schlecht beurteilten. Da fehlte es wohl an Fantasie, was auch heute wieder der Fall zu sein scheint.
PS: Eigentlich ist das hier der MSFT-Thread, weshalb ich alles bezüglich Alphabet an anderer Stelle weiterführen werde. Soll hier ja um MSFT und nicht um einen Mitbewerber gehen.
Sal-Paradise schrieb 28.07.25, 09:37
mitdiskutieren »
---------------------------------------------------------------------------------------
Was die aktuelle Bewertung angeht, ist deine Aussage keinesfalls übertrieben:
MSFT / KGV-BENCH / 28-07-2028
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728092457-msft-kgv-chart.jpg
Oben sieht man den Durchschnitt über 10-Jahre, obwohl das Ergebnis auch bei 5/3-Jahren dasselbe wäre. MSFT ist eine tolle Aktie, jedoch habe ich Gründe, weshalb ich sie aktuell in meinem Blog nicht als Beuteschema für "Perlentaucher" sprich antizyklische Anleger bewerbe. Gegenüber MSFT ist z.B. eine Alphabet oder Adobe ein echter Schnapper (siehe KGV-Benchmarks im Blog).
Quelle: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1366109-1/investieren-baerenmarkt-aufbau-langfristigen-aktiendepot-qualitaetstiteln#beitrag_77963815
Sicherlich hinkt der Abgleich auf eine Kennzahl immer ein wenig, aber warum die Aktie gegenüber Alphabet mit dieser extrem hohen Bewertung faktisch als sicherer Hafen und besser skalierbarer interpretiert wird, ist für mich (wenigstens in Teilen) rätselhaft, da GOOG ja letzte Woche mit ihren Quartalszahlen bewiesen hatte, dass sie völlig in der Spur und die eine oder andere Skepsis (Disruption von Google-Search) übertrieben ist. MSFT wird natürlich immer ein Basis-Investment bleiben, so man neben einem Kern-ETF diverse Einzeltitel langfristig besparen/halten möchte. Größere Summen würde ich wohl aktuell eher nicht investieren. Da gibt es andere tolle Titel, die in der Bewertung weitaus attraktiver sind. Also eher einen Aktiensparplan für jene, die die Aktie im Depot haben möchten.
Microsoft - Quartalszahlen / Mittwoch-30/07/2025
EPS geschätzt: 3,38 USD
Umsatz geschätzt: 73.800,9 Mio USD
Autor folgen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte