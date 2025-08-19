    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    Precisely und Opendatasoft gehen Partnerschaft ein, um vertrauenswürdige, KI-fähige Daten für moderne Unternehmen bereitzustellen

    Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Der neue Datenmarktplatz wird in die
    Precisely Data Integrity Suite integriert, um den Zugriff auf genaue,
    konsistente und kontextbezogene Daten unternehmensweit noch einfacher zu
    gestalten

    Precisely
    (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,
    einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität hat heute eine neue
    strategische Technologiepartnerschaft mit Opendatasoft, einem führenden Anbieter
    von Datenmarktplatzlösungen, bekannt gegeben. Gemeinsam werden beide einen
    integrierten Datenmarktplatz bereitstellen, der den Zugriff auf
    vertrauenswürdige, KI-fähige Daten für Unternehmen und Teams vereinfacht -
    nahtlos und unter Einhaltung der Governance-Anforderungen.

    Viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, ihren Mitarbeitenden, die
    diese Daten für wichtige Entscheidungen benötigen, aktuelle und zuverlässige
    Daten zur Verfügung zu stellen. Selbst bei soliden Investitionen in Daten können
    Datensätze in unterschiedlichen Systemen isoliert bleiben, schwer zu finden und
    noch schwerer zu überprüfen sein. Geschäftsanwender müssen dann auf IT- oder
    Datenteams warten, KI-Initiativen kommen aufgrund fehlender vertrauenswürdiger
    Daten zum Stillstand, und Compliance-Teams sehen sich einem zunehmenden Druck in
    Bezug auf Audits und Governance ausgesetzt.

    Der neue Datenmarktplatz wird in die Precisely Data Integrity Suite (https://www
    .precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/?utm_sou
    rce=Referral&utm_medium=Press-Release) integriert, um diese Herausforderungen zu
    lösen, indem die robusten Datenverwaltungsfunktionen der Suite mit der
    intuitiven Self-Service-Erfahrung der Datenaustauschplattform von Opendatasoft
    kombiniert werden. Diese leistungsstarke Kombination stellt sicher, dass genaue,
    konsistente und kontextbezogene Datenprodukte nicht nur hinter den Kulissen gut
    verwaltet werden, sondern auch innerhalb des Unternehmens, mit Partnern oder
    sogar über öffentliche Kanäle leicht zu finden, zu verwenden und auszutauschen
    sind. Das Ergebnis ist eine verbesserte Zugänglichkeit, eine schnellere
    Einführung und eine reibungslose Erfahrung, die die unternehmensweiten
    Compliance- und Datenaustausch-Anforderungen unterstützt.

    "Unsere gemeinsamen Kunden profitieren bereits von den Vorteilen, alle ihre
    Datenprodukte an einem Ort zu haben - sicher, durchsuchbar und einsatzbereit",
    so Franck Carassus, CSO und Mitbegründer von Opendatasoft. "Zusammen mit
    Precisely ermöglichen wir ihnen eine bessere Datenfreigabe und -nutzung durch
    Geschäftsanwender, eröffnen neue Möglichkeiten für KI und Analysen und
    Seite 1 von 3 


    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
