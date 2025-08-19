Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 19.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.325,95USD pro Feinunze und notiert damit -0,20 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 37,51USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,37 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,08USD und verzeichnet ein Minus von -0,55 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,10USD und verzeichnet ein Minus von -0,80 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.116,50 USD -0,89 % Platin 1.325,00 USD -0,15 % Kupfer London Rolling 9.703,40 USD -0,56 % Erdgas 2,733 USD -5,50 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -5,50 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.08.25, 17:29 Uhr.