    Rohstoffe Tagesüberblick

    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 19.08.2025

    Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.325,95USD pro Feinunze und notiert damit -0,20 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 37,51USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,37 %.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,08USD und verzeichnet ein Minus von -0,55 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,10USD und verzeichnet ein Minus von -0,80 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.116,50USD -0,89 %
    Platin 1.325,00USD -0,15 %
    Kupfer London Rolling 9.703,40USD -0,56 %
    Erdgas 2,733USD -5,50 %

    Rohstoff des Tages: Erdgas

    Mit einem Tages-Minus von -5,50 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.08.25, 17:29 Uhr.



    Verfasst von Markt Bote
