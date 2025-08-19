Wachsende Dynamik bei Ukraine-Sicherheitsgarantien

BRÜSSEL/LISSABON (dpa-AFX) - Nach der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der EU zur Nachbesprechung des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus hat EU-Ratspräsident António Costa von einer wachsenden Dynamik hinsichtlich der Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen. Jetzt sei die Zeit, die Anstrengungen zu beschleunigen und ein Schutzversprechen zu schaffen, ähnlich dem in Artikel 5 des Nato-Vertrags mit fortgesetztem Engagement der USA, sagte Costa in Lissabon. Costa erwähnte zudem, dass er nach der Videoschalte mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert habe.

Artikel 5 des Nato-Vertrags regelt den Bündnisfall, bei dem die Nato-Staaten im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können.