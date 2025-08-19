    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EU-Ratspräsident

    Wachsende Dynamik bei Ukraine-Sicherheitsgarantien

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Ratspräsident Costa betont Sicherheitsgarantien für Ukraine.
    • Koalition der Willigen plant konkrete Sicherheitsmaßnahmen.
    • EU-Erweiterungsprozess für Ukraine muss vorangetrieben werden.

    BRÜSSEL/LISSABON (dpa-AFX) - Nach der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der EU zur Nachbesprechung des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus hat EU-Ratspräsident António Costa von einer wachsenden Dynamik hinsichtlich der Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen. Jetzt sei die Zeit, die Anstrengungen zu beschleunigen und ein Schutzversprechen zu schaffen, ähnlich dem in Artikel 5 des Nato-Vertrags mit fortgesetztem Engagement der USA, sagte Costa in Lissabon. Costa erwähnte zudem, dass er nach der Videoschalte mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert habe.

    Artikel 5 des Nato-Vertrags regelt den Bündnisfall, bei dem die Nato-Staaten im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können.

    In den kommenden Tagen, voraussichtlich noch in dieser Woche, sollen laut dem EU-Ratspräsidenten die militärisch Verantwortlichen der sogenannten Koalition der Willigen in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten die künftigen Sicherheitsgarantien konkretisieren. Mit der Koalition der Willigen ist eine Gruppe von Staaten unter der Führung Großbritanniens und Frankreichs gemeint.

    Außerdem müsse der EU-Erweiterungsprozess mit Blick auf die Ukraine vorangetrieben werden, sagte Costa. Bei der Zukunft der Ukraine gehe es nicht nur um starke Sicherheitsgarantien und ein mögliches Friedensabkommen mit Russland, sondern auch um den europäischen Weg des Landes, hieß es./vni/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
