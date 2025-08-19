Jackson Hole – Nvidia, Palantir und Co. unter Druck

Geteiltes Bild – während Dow und DAX ihre Gewinne behaupten, knickt die Nasdaq weg. Wir sehen eine Rotation am Dienstag. Mehr dazu gleich im Webinar ab 18.00 Uhr – Anmeldung hier…

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

DAX tritt auf der Stelle – Die letzten Meter auf dem Weg zum Frieden sind die schwersten

Nach dreieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine ist man nach der historischen Elefantenrunde im Weißen Haus einer Waffenruhe scheinbar so nah wie nie. Doch die letzten Hürden auf dem Weg zu einem nachhaltigen Frieden dürften die schwersten sein, die es zu überwinden gilt. Erschwerend kommt hinzu, dass während aller Friedensbemühungen in der Ukraine weiter täglich Menschen durch russische Angriffe sterben.

Zwar ist die Hoffnung auf Frieden auch an der Börse weiterhin groß, der Optimismus aber ist bereits eingepreist. Bis Fakten geschaffen werden, dürfte es noch Wochen, wenn nicht gar Monate dauern. Dann sind auch weitere Kurssprünge im DAX denkbar, bis dahin aber müssen andere positive Impulse her, um den Markt wieder auf das Rekordhoch zu treiben. Die grundsätzliche Verfassung im DAX bleibt positiv, doch könnte ein Rückfall unter die 24.250 Punkte das Verkaufssignal für einen kurzfristigen Abwärtstrend liefern.

In der Berichtssaison wartet der Markt auf den wohl prominentesten Nachfolger, Nvidia. Der KI-Highflyer legt aber erst in der kommenden Woche seine Zahlen vor. In der Zwischenzeit macht ein anderer Chiphersteller Schlagzeilen. Intel bekommt offenbar zwei neue Großaktionäre. Zum einen den japanischen Softbank-Konzern und zum anderen will die US-Regierung höchstselbst zehn Prozent am kriselnden Chipkonzern übernehmen. Die von Trump gelebte Vermischung von Staat und Wirtschaft schreitet also weiter voran und könnte im Fall der Halbleiterindustrie strategische Gründe haben, die Anleger bei ihrer Aktienauswahl auf dem Zettel haben sollten.