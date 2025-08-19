EPH Group AG sichert sich drei neue Hotelprojekte durch Kapitalerhöhung!
Die EPH Group AG erweitert ihr Portfolio mit drei neuen Hotelprojekten in Österreich und setzt auf strategische Partnerschaften und innovative Finanzierungsmodelle.
Foto: adobe.stock.com
- EPH Group AG hat Kaufverträge für drei neue Hotelprojekte in Österreich unterzeichnet.
- Die Projekte befinden sich am Großglockner, im Raum Ossiacher See und im Nationalpark Kalkalpen.
- EPH Group AG hält an den Projektgesellschaften jeweils 90 %, während die Verkäufer mit 10 % beteiligt bleiben.
- Die Finanzierung erfolgt größtenteils über eine Sachkapitalerhöhung, bei der Verkäufer Kaufpreisforderungen als Sacheinlage gegen EPH-Aktien einbringen.
- Der Abschluss der Transaktionen ist abhängig von einem geplanten Börsenlisting der EPH-Aktien und der Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten.
- EPH Group AG plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Europa.
ISIN:DE000A3LJCB4WKN:A3LJCB
