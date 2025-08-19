Dax legt zu - Rheinmetall hinten

Langfristig ist die Perspektive durch die letzten Wochen ungebrochen, ich würde sogar sagen man kann sie als noch besser (für Rheinmetall) einschätzen.

Wenn Onkel Donald sich zurückzieht was direkte Garantien angeht und Europa stattdessen allein die Sicherheitsgarantien in Form von Bodentruppen ausspricht dann eskaliert doch der Bedarf an Rüstung noch weiter als ohnehin schon.

Selbst die Bundesregierung scheint ja langsam zu verstehen dass man in dem Ami keinen Bündnispartner mehr hat, sondern einen mafiös agierenden Lehnsherren der sich nichts sehnlicher Wünscht als Europa auszubeuten wie eine Kolonie.





All das hätte abgewendet werden können, Russland könnte bereits am Boden sein hätte man die Ukraine vollumfassend unterstützt (Danke an die Ampel).





Putin wird diesen Konflikt, selbst wenn es eine Pause durch einen Waffenstillstand oder Feuerpause geben sollte, weiterführen bis es zerfällt.

Alle die hier als verblendete sog. Friendsaktivisten auftreten und die rote Kerze beklatschen kann ich nur Naivität attestieren.





RHM long!