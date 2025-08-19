Wirtschaft
Dax legt zu - Rheinmetall hinten
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.423 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start drehte der Dax am Vormittag ins Plus und stabilisierte sich dort am Nachmittag.
Angesichts der Gespräche in Washington über die Zukunft der Ukraine schätzen Anleger die Chancen auf ein Ende des russischen Angriffskriegs zunehmend als wahrscheinlich ein. Die meisten Dax-Werte rangierten entsprechend im grünen Bereich. Doch insbesondere die Spekulationen, dass die Ukraine künftig vor allem aus den USA Waffen kaufen könnte, machte den Papieren von Rheinmetall zu schaffen.
Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Zalando, Porsche und Brenntag an der Spitze der Frankfurter Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Papiere von Siemens Energy und Rheinmetall.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im September kostete 31 Euro. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 66,12 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1672 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8568 Euro zu haben.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall.
Thelonious1234 schrieb vor 1 Stunde
Langfristig ist die Perspektive durch die letzten Wochen ungebrochen, ich würde sogar sagen man kann sie als noch besser (für Rheinmetall) einschätzen.
Wenn Onkel Donald sich zurückzieht was direkte Garantien angeht und Europa stattdessen allein die Sicherheitsgarantien in Form von Bodentruppen ausspricht dann eskaliert doch der Bedarf an Rüstung noch weiter als ohnehin schon.
Selbst die Bundesregierung scheint ja langsam zu verstehen dass man in dem Ami keinen Bündnispartner mehr hat, sondern einen mafiös agierenden Lehnsherren der sich nichts sehnlicher Wünscht als Europa auszubeuten wie eine Kolonie.
All das hätte abgewendet werden können, Russland könnte bereits am Boden sein hätte man die Ukraine vollumfassend unterstützt (Danke an die Ampel).
Putin wird diesen Konflikt, selbst wenn es eine Pause durch einen Waffenstillstand oder Feuerpause geben sollte, weiterführen bis es zerfällt.
Alle die hier als verblendete sog. Friendsaktivisten auftreten und die rote Kerze beklatschen kann ich nur Naivität attestieren.
RHM long!
Holzfeld schrieb gestern 22:59
Mann o Mann, hier tummeln sich mittlerweile einige Vollpfosten.
Fakt ist: ob Frieden / Waffenstillstand / Gebietsabgaben ect., es wird weiter massiv aufgerüstet werden, mehr ist dazu nicht zu sagen. KAPIERT ???
kinghades schrieb gestern 12:24
Wer heute kauft,weil auf Fortführung des Krieges spekuliert hofft,der spielt mit dem Feuer,wenn Anzeichen eines Frieden gibt, könnte der Kurs vielleicht schnell tiefrot werden
