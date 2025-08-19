    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Gemischte Börsentendenzen: DAX steigt leicht, MDAX und TecDAX fallen

    Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, verzeichnen MDAX und TecDAX Verluste. Auch in den USA sind die Signale gemischt, was die Anleger vorsichtig stimmt.

    Foto: David Young - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,23% und steht aktuell bei 24.404,87 Punkten. Ähnlich positiv entwickelt sich der SDAX, der mit einem Plus von 0,68% auf 17.172,26 Punkte zulegt. Im Gegensatz dazu verzeichnen der MDAX und der TecDAX Verluste. Der MDAX fällt um 0,39% auf 30.946,75 Punkte, während der TecDAX um 0,40% auf 3.766,17 Punkte nachgibt. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen sich gemischte Signale. Der Dow Jones Industrial Average kann sich mit einem minimalen Plus von 0,02% auf 44.921,99 Punkte behaupten. Der S&P 500 hingegen verliert 0,37% und steht aktuell bei 6.426,20 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein uneinheitliches Bild an den Märkten, wobei sowohl in Europa als auch in den USA unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten sind. Anleger scheinen weiterhin vorsichtig zu agieren, während sie auf weitere wirtschaftliche Signale und Nachrichten warten.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Porsche AG mit einem Anstieg von 4,13%. Zalando folgt dicht dahinter mit 4,07%, während Brenntag mit 3,16% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Rheinmetall führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4,67%, gefolgt von Siemens Energy mit -2,52% und Airbus, das um -1,42% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von HelloFresh mit einem beeindruckenden Plus von 7,14%. Delivery Hero folgt mit 5,17%, während PUMA mit 4,66% ebenfalls stark performt.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, insbesondere die RENK Group, die um 8,26% gefallen ist. HENSOLDT und flatexDEGIRO verzeichnen Rückgänge von -7,35% bzw. -2,91%.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Topwerte sind von einer positiven Performance geprägt, angeführt von Verve Group Registered (A) mit 9,26%. Deutsche Pfandbriefbank und ProCredit Holding & Co.KGaA folgen mit 5,36% und 4,78%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei die Alzchem Group mit -4,38% den größten Rückgang verzeichnet. Kontron und Energiekontor folgen mit -1,98% und -1,52%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte moderat, angeführt von Sartorius Vz. mit 1,57%. CANCOM SE und Nagarro zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 1,55% und 1,43%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen signifikante Verluste, insbesondere HENSOLDT mit -7,35%. Nordex und IONOS Group verzeichnen Rückgänge von -2,36% und -2,45%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind die Topwerte durch moderate Zuwächse gekennzeichnet, mit The Home Depot an der Spitze mit 3,34%. Sherwin-Williams und Caterpillar folgen mit 2,37% und 1,62%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von NVIDIA mit -2,02%. Unitedhealth Group und Boeing verzeichnen Rückgänge von -2,18% und -2,31%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 sind stark, mit Intel, das um 7,46% gestiegen ist. Prologis und J.B.Hunt Transport Services folgen mit 4,80% und 4,37%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von Advanced Micro Devices mit -3,85%. Oracle und Axon Enterprise verzeichnen Rückgänge von -3,79% und -3,40%.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
