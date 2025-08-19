Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verliert signifikant - 19.08.2025

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 293,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,06 % nachgegeben, was einem Verlust von -18,90 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktionäre einen Verlust von -14,18 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -10,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,54 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,01 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,48 % 1 Monat -15,24 % 3 Monate -14,18 % 1 Jahr +146,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der Microstrategy-Aktie im Verhältnis zu ihrem Bitcoin-Vermögen. Es wird hinterfragt, warum Anleger bereit sind, einen Aufschlag von etwa 50 % für die Aktie zu zahlen, obwohl das Bitcoin-Vermögen geringer ist und Schulden bestehen. Die Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf den Kurs werden thematisiert, wobei ein kurzfristiger Druck auf den Kurs beobachtet wurde. Es wird spekuliert, dass der Kurs steigen könnte, wenn der Bitcoin-Preis über 150.000 Dollar steigt. Vergleiche mit anderen Unternehmen, die Bitcoin halten, werden angestellt, um Bewertungsunterschiede zu analysieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 264 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,62 Mrd.EUR wert.

Strategy lockert seine Aktienregeln, um weiter massiv auf Bitcoin zu setzen. Laut TD Cowen bleibt das Unternehmen trotz aktuellem Kursdruck einzigartig.

Alset AI (WKN: A40M0J | SYM: 1R6) steht am Wendepunkt – und kaum jemand hat es bisher erkannt.

Die Strategy-Holding setzt ihre Bitcoin-Käufe fort. Gleichzeitig schlagen Insider bei den Papieren zu. Bietet sich jetzt dank der niedrigeren BTC-Kurse eine Kaufchance bei dem Unternehmen? Insider-Kauf bei Strategy Bei der Aktie von Strategy lassen sich seit einigen Wochen überraschende Insider-Käufe beobachten. Nachdem das Management in den vergangenen Jahren immer wieder aggressiv Anteile auf den Markt […] The post Strategy-Aktie: Ist das eine Einstiegschance? first appeared on sharedeals.de.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.