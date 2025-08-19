Laut einem Bericht von Rockwell Automation priorisiert die Konsumgüterindustrie Innovation vor Kostensenkung

Milwaukee (ots/PRNewswire) - Studien zeigen, dass führende Unternehmen der

Konsumgüterindustrie ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in KI und

Talente stärken



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die

Ergebnisse des 10. jährlichen State of Smart Manufacturing Report für die

Konsumgüterindustrie bekannt gegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass Innovation,

Mitarbeiterentwicklung und langfristige Wachstumsstrategien für Hersteller eine

immer wichtigere Rolle spielen.





Die Konsumgüterindustrie steht an mehreren Fronten unter Druck: das Wachstum vonEigenmarken, der Ruf nach schnellerer Innovation und die Nachfrage nachnachhaltigeren Produkten. Gleichzeitig wird es zunehmend schwieriger, sich dieLoyalität der Verbraucher zu verdienen. Hinzu kommt, dass die Erwartungenhinsichtlich Individualisierung und Transparenz steigen. Als Reaktion daraufverabschieden sich Konsumgüterunternehmen von kleinteiligenTechnologiepilotprojekten und investieren in Lösungen, die unternehmensweitmessbare Ergebnisse liefern.Die Kombination aus Mitarbeiterschulung, besserer Datennutzung undanpassungsfähigeren Systemen hilft diesen Herstellern, wettbewerbsfähig zubleiben und zugleich die Komplexität zu bewältigen. Und angesichts des Wachstumsvon Eigenmarken und sich wandelnder Verbrauchererwartungen setzen führendeUnternehmen der Konsumgüterindustrie verstärkt auf Investitionen, die ihnenhelfen, sich in einem heiß umkämpften und dynamischen Markt besser zu behaupten.Wichtige Trends 2024 und 2025:Zunehmender Wettbewerb führt zu Besorgnis in der Branche2024 zählten wirtschaftliche Unsicherheit und Inflation zu den größtenHerausforderungen, die in unserer jährlichen Umfrage genannt wurden. 2025 stehtder Wettbewerb an der Spitze. Grund dafür sind der steigende Marktdruck durchEigenmarken und ein verändertes Kaufverhalten der Verbraucher.Technologie muss dem Menschen dienenUnternehmen wollen neue Tools nicht einfach nur einführen. Vielmehr legen sieWert darauf, dass die neuen Technologien zu ihren Teams und Betriebsabläufenpassen. Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit sind heute wichtige Faktorenbei Technologieentscheidungen. Führungskräfte in der Konsumgüterindustrie suchenbei ihren Mitarbeitern vor allem folgende Fähigkeiten: Kommunikation/Teamwork(86 %), Anpassungsfähigkeit/Flexibilität (85 %) sowie analytisches Denken undKenntnisse in Cybersicherheit (jeweils 84 %).KI und Robotik stehen ganz oben auf der InvestitionsagendaBei Entscheidungen über Technologieinvestitionen hat ein Umdenken stattgefunden.