    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRockwell Automation AktievorwärtsNachrichten zu Rockwell Automation
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Laut einem Bericht von Rockwell Automation priorisiert die Konsumgüterindustrie Innovation vor Kostensenkung

    Milwaukee (ots/PRNewswire) - Studien zeigen, dass führende Unternehmen der
    Konsumgüterindustrie ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in KI und
    Talente stärken

    Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für
    industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die
    Ergebnisse des 10. jährlichen State of Smart Manufacturing Report für die
    Konsumgüterindustrie bekannt gegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass Innovation,
    Mitarbeiterentwicklung und langfristige Wachstumsstrategien für Hersteller eine
    immer wichtigere Rolle spielen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rockwell Automation!
    Short
    368,59€
    Basispreis
    2,28
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    319,95€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 11,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Konsumgüterindustrie steht an mehreren Fronten unter Druck: das Wachstum von
    Eigenmarken, der Ruf nach schnellerer Innovation und die Nachfrage nach
    nachhaltigeren Produkten. Gleichzeitig wird es zunehmend schwieriger, sich die
    Loyalität der Verbraucher zu verdienen. Hinzu kommt, dass die Erwartungen
    hinsichtlich Individualisierung und Transparenz steigen. Als Reaktion darauf
    verabschieden sich Konsumgüterunternehmen von kleinteiligen
    Technologiepilotprojekten und investieren in Lösungen, die unternehmensweit
    messbare Ergebnisse liefern.

    Die Kombination aus Mitarbeiterschulung, besserer Datennutzung und
    anpassungsfähigeren Systemen hilft diesen Herstellern, wettbewerbsfähig zu
    bleiben und zugleich die Komplexität zu bewältigen. Und angesichts des Wachstums
    von Eigenmarken und sich wandelnder Verbrauchererwartungen setzen führende
    Unternehmen der Konsumgüterindustrie verstärkt auf Investitionen, die ihnen
    helfen, sich in einem heiß umkämpften und dynamischen Markt besser zu behaupten.

    Wichtige Trends 2024 und 2025:

    Zunehmender Wettbewerb führt zu Besorgnis in der Branche

    2024 zählten wirtschaftliche Unsicherheit und Inflation zu den größten
    Herausforderungen, die in unserer jährlichen Umfrage genannt wurden. 2025 steht
    der Wettbewerb an der Spitze. Grund dafür sind der steigende Marktdruck durch
    Eigenmarken und ein verändertes Kaufverhalten der Verbraucher.

    Technologie muss dem Menschen dienen

    Unternehmen wollen neue Tools nicht einfach nur einführen. Vielmehr legen sie
    Wert darauf, dass die neuen Technologien zu ihren Teams und Betriebsabläufen
    passen. Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit sind heute wichtige Faktoren
    bei Technologieentscheidungen. Führungskräfte in der Konsumgüterindustrie suchen
    bei ihren Mitarbeitern vor allem folgende Fähigkeiten: Kommunikation/Teamwork
    (86 %), Anpassungsfähigkeit/Flexibilität (85 %) sowie analytisches Denken und
    Kenntnisse in Cybersicherheit (jeweils 84 %).

    KI und Robotik stehen ganz oben auf der Investitionsagenda

    Bei Entscheidungen über Technologieinvestitionen hat ein Umdenken stattgefunden.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Laut einem Bericht von Rockwell Automation priorisiert die Konsumgüterindustrie Innovation vor Kostensenkung Studien zeigen, dass führende Unternehmen der Konsumgüterindustrie ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in KI und Talente stärken Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und …