Laut einem Bericht von Rockwell Automation priorisiert die Konsumgüterindustrie Innovation vor Kostensenkung
Milwaukee (ots/PRNewswire) - Studien zeigen, dass führende Unternehmen der
Konsumgüterindustrie ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in KI und
Talente stärken
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für
industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die
Ergebnisse des 10. jährlichen State of Smart Manufacturing Report für die
Konsumgüterindustrie bekannt gegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass Innovation,
Mitarbeiterentwicklung und langfristige Wachstumsstrategien für Hersteller eine
immer wichtigere Rolle spielen.
Die Konsumgüterindustrie steht an mehreren Fronten unter Druck: das Wachstum von
Eigenmarken, der Ruf nach schnellerer Innovation und die Nachfrage nach
nachhaltigeren Produkten. Gleichzeitig wird es zunehmend schwieriger, sich die
Loyalität der Verbraucher zu verdienen. Hinzu kommt, dass die Erwartungen
hinsichtlich Individualisierung und Transparenz steigen. Als Reaktion darauf
verabschieden sich Konsumgüterunternehmen von kleinteiligen
Technologiepilotprojekten und investieren in Lösungen, die unternehmensweit
messbare Ergebnisse liefern.
Die Kombination aus Mitarbeiterschulung, besserer Datennutzung und
anpassungsfähigeren Systemen hilft diesen Herstellern, wettbewerbsfähig zu
bleiben und zugleich die Komplexität zu bewältigen. Und angesichts des Wachstums
von Eigenmarken und sich wandelnder Verbrauchererwartungen setzen führende
Unternehmen der Konsumgüterindustrie verstärkt auf Investitionen, die ihnen
helfen, sich in einem heiß umkämpften und dynamischen Markt besser zu behaupten.
Wichtige Trends 2024 und 2025:
Zunehmender Wettbewerb führt zu Besorgnis in der Branche
2024 zählten wirtschaftliche Unsicherheit und Inflation zu den größten
Herausforderungen, die in unserer jährlichen Umfrage genannt wurden. 2025 steht
der Wettbewerb an der Spitze. Grund dafür sind der steigende Marktdruck durch
Eigenmarken und ein verändertes Kaufverhalten der Verbraucher.
Technologie muss dem Menschen dienen
Unternehmen wollen neue Tools nicht einfach nur einführen. Vielmehr legen sie
Wert darauf, dass die neuen Technologien zu ihren Teams und Betriebsabläufen
passen. Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit sind heute wichtige Faktoren
bei Technologieentscheidungen. Führungskräfte in der Konsumgüterindustrie suchen
bei ihren Mitarbeitern vor allem folgende Fähigkeiten: Kommunikation/Teamwork
(86 %), Anpassungsfähigkeit/Flexibilität (85 %) sowie analytisches Denken und
Kenntnisse in Cybersicherheit (jeweils 84 %).
KI und Robotik stehen ganz oben auf der Investitionsagenda
Bei Entscheidungen über Technologieinvestitionen hat ein Umdenken stattgefunden.
