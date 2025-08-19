    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    EuroStoxx auf höchstem Stand seit März - Friedenshoffnung

    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx auf höchstem Stand seit März - Friedenshoffnung
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag zugelegt und am Tageshoch geschlossen. Zwar gibt es weiterhin keine konkreten Ergebnisse für ein Ende des Ukraine-Krieges, doch "weitere Treffen - auch mit Moskau - stehen bevor", kommentierten die Experten von IG Markets.

    Obendrein sei das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern "sehr viel freundlicher" verlaufen als die Begegnung zwischen Trump und Selenskyj im Februar, zeigte sich Analyst David Perry von JPMorgan optimistisch. Auch Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank hob den "konstruktiven Ton" der Gespräche hervor.

    Bevor am Freitag die Rede von Fed-Chef Jerome Powell zum Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den Mittelpunkt rücken wird, machte der EuroStoxx 50 seine Verluste vom Wochenauftakt mehr als wett. Der Leitindex der Euroregion legte um 0,89 Prozent auf 5.483,28 Punkte zu und schloss knapp unterhalb seines Tageshochs. Damit ist er zudem wieder zurück auf dem Niveau von Ende März.

    Außerhalb der Eurozone ging es für den Schweizer SMI um 1,16 Prozent auf 12.212,19 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,34 Prozent auf 9.189,22 Punkte./ck/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
