    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin fällt unter 114.000 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt unter 114.000 US-Dollar, jetzt 113.588.
    • Investoren warten auf Notenbanker-Treffen in Jackson Hole.
    • Gewinnmitnahmen belasten Bitcoin-Kurs nach Höchstständen.
    Bitcoin fällt unter 114.000 US-Dollar
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag erneut nachgegeben und ist unter 114.000 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag sank die älteste und bekannteste Digitalwährung bis auf 113.588 Dollar. Im frühen Handel hatte der Bitcoin noch 116.765 Dollar gekostet.

    "Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sind Investoren am Kryptomarkt weiter in Deckung gegangen", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Von der nächsten Sitzung am 17. September erwarten sich Experten überwiegend eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Einige Beobachter schließen auch eine Verringerung um 0,50 Punkte nicht aus. "Es dominiert die Sorge, dass Jerome Powell mit einer restriktiven Tonlage den Zinssenkungsfantasien Wind aus den Segeln nehmen könnte", begründete Emden die Rückschläge beim Bitcoin.

    Am vergangenen Donnerstag war dieser noch erstmals über die Marke von 124.000 Dollar geklettert und bis auf 124.517 Dollar gestiegen. Seither hat er nachgegeben. "Angesichts ambitionierter Kurshöhen bleibt der Griff an den Kassenhebel offensichtlich verlockend", schreibt Emden. "Die Serie der Gewinnmitnahmen scheint noch nicht ausgestanden."/jsl/he

    Bitcoin

    -2,46 %
    -4,46 %
    -3,81 %
    +7,38 %
    +1.185,83 %





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin fällt unter 114.000 US-Dollar Der Bitcoin hat am Dienstag erneut nachgegeben und ist unter 114.000 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag sank die älteste und bekannteste Digitalwährung bis auf 113.588 Dollar. Im frühen Handel hatte der Bitcoin noch 116.765 Dollar gekostet. …