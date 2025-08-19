Sungrow eröffnet hochmodernes Labor für Wasserstofftechnologie in Deutschland und treibt damit weltweit Innovationen für grünen Wasserstoff voran

MÜNCHEN, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- Das Sungrow-Forschungszentrum hat ein europäisches Wasserstofftechnologielabor in München, Deutschland, eingerichtet und unterstreicht damit sein Engagement für globale grüne Wasserstoffinnovationen. Das strategisch günstig im Munich Airport Business Park gelegene Labor dient als wichtiger Knotenpunkt für die Weiterentwicklung von Wasserelektrolyse- sowie Power-to-X-Technologien (P2X) und entspricht den strengen europäischen Standards für Wasserstoffentwicklung.

Das Labor wurde als hochmoderne, sicherheitsorientierte Einrichtung entworfen, die vollständig den deutschen Vorschriften (ASiG, GefStoffV und BG RCI) entspricht. Ausgestattet mit einem 8-fachen Belüftungssystem sowie einer Wasserstoff-/Sauerstoffüberwachung in Echtzeit, gewährleistet es einen sicheren Betrieb für die verschiedenen internationalen Teammitglieder. Die Plattform integriert Materialherstellung, Bauteilprüfung sowie digitale Datenanalyse und bildet so eine geschlossene Forschungs- und Entwicklungskette von der Materialentwicklung bis zur Systemvalidierung.

Fortgeschrittene Fähigkeiten für globale Innovation

Die Einrichtung beherbergt derzeit vier spezialisierte Labore – physikalische, optische, chemische und elektrochemische Labore – mit 3D-Druck, SEM-Mikroskopie und hochpräzisen PEM-Montagemöglichkeiten. Das Labor wurde mit erheblichen Erweiterungskapazitäten ausgestattet und bietet ausreichend Platz für künftige technologische Entwicklungen und Prüfanforderungen. Es nutzt weltweit anerkannte Teststationen, um elektrochemische Charakterisierung unter Druck mit unübertroffener Genauigkeit zu liefern.

Als Teil der globalen Technologiestrategie von Sungrow Hydrogen bildet dieses Münchner Labor gemeinsam mit der branchenführenden empirischen Plattform für die 30-MW-Wasserelektrolyse-Wasserstoffproduktion, dem Forschungszentrum für Schlüsselmaterialien und dem Produktforschungszentrum eine vollständige Innovationskette. Durch lokalisierte Forschung und internationale Zusammenarbeit geht Sungrow Hydrogen in Zusammenarbeit mit dem Sungrow Research Center kritische Herausforderungen der Industrie an, um die Kommerzialisierung von grünen Wasserstofflösungen weltweit zu beschleunigen. Diese strategische Investition stärkt die technologische Führungsposition des Unternehmens und treibt die Wasserstoffindustrie voran.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2753323/Sungrow_European_Hydrogen_Technology_Lab.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sungrow-eroffnet-hochmodernes-labor-fur-wasserstofftechnologie-in-deutschland-und-treibt-damit-weltweit-innovationen-fur-grunen-wasserstoff-voran-302533695.html