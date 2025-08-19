    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    TAG Immobilien besorgt sich frisches Kapital für Übername in Polen

    Für Sie zusammengefasst
    • TAG Immobilien plant Kapitalerhöhung für frisches Geld.
    • Wandelschuldverschreibung bis 2031 wird aufgestockt.
    • Erlös dient zur Finanzierung von Portfolio-Übernahme.
    TAG Immobilien besorgt sich frisches Kapital für Übername in Polen
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien will sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Zudem soll eine bis 2031 laufende Wandelschuldverschreibung aufgestockt werden, teilte der Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mit. Mit dem Erlös aus beiden Transaktionen will TAG Immobilien unter anderem ihre am Wochenende angekündigte Übernahme eines Wohnimmobilienportfolios in Polen finanzieren. Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 4 Prozent zum Xetra-Schluss.

    Bei der Kapitalerhöhung sollen bis zu knapp 12,5 Millionen neue Stückaktien ausgegeben werden, das entspreche 7,1 Prozent des Grundkapitals, hieß es. Der Platzierungspreis je neuer Aktie werde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ermittelt. Am Dienstag ging die Aktie zu 15,39 Euro aus dem Handel. Bei einer Kapitalerhöhung ist dabei ein Abschlag üblich. Zum Handel zugelassen sollen sie am oder um den 25. August.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TAG Tegernsee Immobilien AG!
    Short
    16,36€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 13,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    14,34€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die neuen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von rund 98 Millionen Euro sind in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien wandelbar, wie TAG weiter mitteilte. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft werden ebenso wie bei der Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Auch hier soll es ein beschleunigtes Platzierungsverfahren geben./nas/he

    TAG Immobilien

    -3,87 %
    +3,13 %
    +7,11 %
    +10,71 %
    +8,92 %
    +55,10 %
    -31,88 %
    +53,78 %
    +108,68 %
    ISIN:DE0008303504WKN:830350

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,26 % und einem Kurs von 14,84 auf Tradegate (19. August 2025, 18:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +3,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -6,04 %/+34,23 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TAG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TAG Immobilien besorgt sich frisches Kapital für Übername in Polen TAG Immobilien will sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Zudem soll eine bis 2031 laufende Wandelschuldverschreibung aufgestockt werden, teilte der Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mit. Mit dem Erlös aus beiden …