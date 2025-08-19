TAG Immobilien besorgt sich frisches Kapital für Übername in Polen

Die neuen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von rund 98 Millionen Euro sind in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien wandelbar, wie TAG weiter mitteilte. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft werden ebenso wie bei der Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Auch hier soll es ein beschleunigtes Platzierungsverfahren geben./nas/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,26 % und einem Kurs von 14,84 auf Tradegate (19. August 2025, 18:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +3,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,11 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -6,04 %/+34,23 % bedeutet.