TAG Immobilien besorgt sich frisches Kapital für Übername in Polen
- TAG Immobilien plant Kapitalerhöhung für frisches Geld.
- Wandelschuldverschreibung bis 2031 wird aufgestockt.
- Erlös dient zur Finanzierung von Portfolio-Übernahme.
HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien will sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Zudem soll eine bis 2031 laufende Wandelschuldverschreibung aufgestockt werden, teilte der Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mit. Mit dem Erlös aus beiden Transaktionen will TAG Immobilien unter anderem ihre am Wochenende angekündigte Übernahme eines Wohnimmobilienportfolios in Polen finanzieren. Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 4 Prozent zum Xetra-Schluss.
Bei der Kapitalerhöhung sollen bis zu knapp 12,5 Millionen neue Stückaktien ausgegeben werden, das entspreche 7,1 Prozent des Grundkapitals, hieß es. Der Platzierungspreis je neuer Aktie werde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ermittelt. Am Dienstag ging die Aktie zu 15,39 Euro aus dem Handel. Bei einer Kapitalerhöhung ist dabei ein Abschlag üblich. Zum Handel zugelassen sollen sie am oder um den 25. August.
Die neuen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von rund 98 Millionen Euro sind in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien wandelbar, wie TAG weiter mitteilte. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft werden ebenso wie bei der Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Auch hier soll es ein beschleunigtes Platzierungsverfahren geben./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,26 % und einem Kurs von 14,84 auf Tradegate (19. August 2025, 18:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +3,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,11 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -6,04 %/+34,23 % bedeutet.
Deutsche Bank stuft gestern herauf auf 18 Euro ; zum ersten Mal seit einem Jahr wird wieder die 16 überschritten - mit einem Einstieg von knapp 10 Euro kommt man ins ( Verkaufs)grübeln .... . Weder fundamental noch charttechnisch fühle ich mich hier in sicherem Gewässer . Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Die Richtung stimmt, allerdings ist TAG im Verhältnis zu GCP echt teuer. Man bezahlt 75 Cent je 1 Eur EPRA NTA, bei GCP sind es nur 46 Cent zum Ende 1. Quartals gewesen.
gut für Bestandsmieter. Aber schlecht für Leute die Wohnungen suchen und höhere Preise bezahlen können und schlecht für Investoren.
Viele werden ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen. Also Augenwischerei.