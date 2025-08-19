Bioethanolwirtschaft stabilisiert Getreidemarkt
Partner der Bauern bei Qualitätsschwankungen
Berlin (ots) - Die Bioethanolbranche schafft einen stabilen Absatzmarkt für
Getreide, das nicht für die Herstellung von Brot- oder Brauwaren geeignet und
somit schwer vermarktbar ist und verwandelt es in klimafreundliches Bioethanol
sowie proteinreiche Futtermittel.
Qualitätsschwankungen erfordern verlässliche Märkte
Die diesjährige Erntebilanz zeigt einmal mehr: Während die Mengen stabil
bleiben, variiert die Qualität bei Getreide deutlich. Ein erheblicher Teil des
Getreides wird in diesem Jahr als Futtergetreide eingestuft. Für diese Mengen
benötigen die Landwirte einen gesicherten Absatzmarkt, um Preisverfall und
Verluste zu vermeiden.
Qualitätsschwankungen sind dabei kein Ausnahmefall, sondern treten in jeder
Erntesaison auf - mal stärker, mal schwächer. Genau deshalb bleibt die
Bioethanolwirtschaft Jahr für Jahr ein unverzichtbarer Partner der Bauern, weil
sie auch diesen Teil der Ernte zuverlässig abnimmt und sinnvoll verwertet.Neben
Bioethanol, das fossiles Benzin ersetzt und damit die CO2-Emissionen im Verkehr
reduziert sowie als Grundstoff in der chemischen Industrie genutzt wird,
entstehen bei der Produktion eiweißreiche Futtermittel (DDGS), die Importsoja
ersetzen.
Die Bioethanolwirtschaft ist damit nicht nur Klimaschutzmotor sondern auch
Einkommensanker für die Landwirte. Diese wichtige Rolle der Bioethanolwirtschaft
bei der Stabilisierung bäuerlicher Einkommen und der Stärkung regionaler
Wertschöpfungsketten sollte im politischen Diskurs stärkere Aufmerksamkeit
erfahren.
Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) vertritt
branchenübergreifend die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen- und Verbände,
deren Spektrum von der landwirtschaftlichen Produktion der Rohstoffe bis zur
industriellen Erzeugung und Weiterverarbeitung von Bioethanol und aller
Koppelprodukte reicht. Zu den Koppelprodukten zählen Futtermittel wie DDGS, CDS,
biogenes CO2, Gluten, Biomethan und organischer Dünger. Für
Kraftstoffanwendungen, für Getränke und Lebensmittel oder die chemische
Industrie wird unterschiedlich klassifiziertes Bioethanol aus Futtergetreide,
Zuckerrüben oder biogenen Abfall- und Reststoffen produziert. In Deutschland
enthalten die derzeit an Tankstellen angebotenen Benzinsorten zwischen 5 % und
10 % zertifiziert nachhaltiges Bioethanol.
