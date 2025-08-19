    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Partner der Bauern bei Qualitätsschwankungen

    Klimaschutz Biokraftstoffe
    Berlin (ots) - Die Bioethanolbranche schafft einen stabilen Absatzmarkt für
    Getreide, das nicht für die Herstellung von Brot- oder Brauwaren geeignet und
    somit schwer vermarktbar ist und verwandelt es in klimafreundliches Bioethanol
    sowie proteinreiche Futtermittel.

    Qualitätsschwankungen erfordern verlässliche Märkte

    Die diesjährige Erntebilanz zeigt einmal mehr: Während die Mengen stabil
    bleiben, variiert die Qualität bei Getreide deutlich. Ein erheblicher Teil des
    Getreides wird in diesem Jahr als Futtergetreide eingestuft. Für diese Mengen
    benötigen die Landwirte einen gesicherten Absatzmarkt, um Preisverfall und
    Verluste zu vermeiden.

    Qualitätsschwankungen sind dabei kein Ausnahmefall, sondern treten in jeder
    Erntesaison auf - mal stärker, mal schwächer. Genau deshalb bleibt die
    Bioethanolwirtschaft Jahr für Jahr ein unverzichtbarer Partner der Bauern, weil
    sie auch diesen Teil der Ernte zuverlässig abnimmt und sinnvoll verwertet.Neben
    Bioethanol, das fossiles Benzin ersetzt und damit die CO2-Emissionen im Verkehr
    reduziert sowie als Grundstoff in der chemischen Industrie genutzt wird,
    entstehen bei der Produktion eiweißreiche Futtermittel (DDGS), die Importsoja
    ersetzen.

    Die Bioethanolwirtschaft ist damit nicht nur Klimaschutzmotor sondern auch
    Einkommensanker für die Landwirte. Diese wichtige Rolle der Bioethanolwirtschaft
    bei der Stabilisierung bäuerlicher Einkommen und der Stärkung regionaler
    Wertschöpfungsketten sollte im politischen Diskurs stärkere Aufmerksamkeit
    erfahren.

    Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) vertritt
    branchenübergreifend die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen- und Verbände,
    deren Spektrum von der landwirtschaftlichen Produktion der Rohstoffe bis zur
    industriellen Erzeugung und Weiterverarbeitung von Bioethanol und aller
    Koppelprodukte reicht. Zu den Koppelprodukten zählen Futtermittel wie DDGS, CDS,
    biogenes CO2, Gluten, Biomethan und organischer Dünger. Für
    Kraftstoffanwendungen, für Getränke und Lebensmittel oder die chemische
    Industrie wird unterschiedlich klassifiziertes Bioethanol aus Futtergetreide,
    Zuckerrüben oder biogenen Abfall- und Reststoffen produziert. In Deutschland
    enthalten die derzeit an Tankstellen angebotenen Benzinsorten zwischen 5 % und
    10 % zertifiziert nachhaltiges Bioethanol.

