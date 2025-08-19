Porsche AG Aktie steigt auf 47,14€ - 19.08.2025

Die Porsche AG Aktie notiert aktuell bei 47,14€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,21 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,47 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Porsche AG Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,64 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Porsche AG Aktie damit um +0,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Porsche AG auf -21,63 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Porsche AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,03 % 1 Monat +10,10 % 3 Monate -0,64 % 1 Jahr -32,62 %

Informationen zur Porsche AG Aktie

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,44 Mrd.EUR wert.

Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, verzeichnen MDAX und TecDAX Verluste. Auch in den USA sind die Signale gemischt, was die Anleger vorsichtig stimmt.

Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.423 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start drehte …

Top- und Flop-Aktien am 19.08.2025 im DAX.

Porsche AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.