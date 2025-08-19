Coinbase - Aktie erlebt Kurseinbruch -5,64 % - 19.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Mit einer Performance von -5,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Coinbase-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,59 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um -1,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Coinbase auf +10,13 %.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,29 % 1 Monat -25,44 % 3 Monate +17,59 % 1 Jahr +48,49 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 215 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,26 Mrd. wert.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.