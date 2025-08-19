elf Beauty - Aktie mit schwachem Handelstag - 19.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die elf Beauty Aktie. Mit einer Performance von -1,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

elf Beauty ist ein führender Anbieter von erschwinglichen Kosmetikprodukten, bekannt für seine tierversuchsfreien und veganen Angebote. Die Marke konkurriert mit großen Namen wie Maybelline und L'Oréal, wobei sie sich durch ihre digitale Präsenz und innovative Produktentwicklung auszeichnet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die elf Beauty-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +53,29 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die elf Beauty Aktie damit um +10,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von elf Beauty -10,82 % verloren.

elf Beauty Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,49 % 1 Monat +5,10 % 3 Monate +53,29 % 1 Jahr -25,95 %

Informationen zur elf Beauty Aktie

Es gibt 57 Mio. elf Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd. wert.

elf Beauty Aktie jetzt kaufen?

Ob die elf Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur elf Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.