Besonders beachtet!
elf Beauty - Aktie mit schwachem Handelstag - 19.08.2025
Am 19.08.2025 ist die elf Beauty Aktie, bisher, um -1,98 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der elf Beauty Aktie.
elf Beauty ist ein führender Anbieter von erschwinglichen Kosmetikprodukten, bekannt für seine tierversuchsfreien und veganen Angebote. Die Marke konkurriert mit großen Namen wie Maybelline und L'Oréal, wobei sie sich durch ihre digitale Präsenz und innovative Produktentwicklung auszeichnet.
elf Beauty Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.08.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die elf Beauty Aktie. Mit einer Performance von -1,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die elf Beauty-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +53,29 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die elf Beauty Aktie damit um +10,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von elf Beauty -10,82 % verloren.
elf Beauty Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+10,49 %
|1 Monat
|+5,10 %
|3 Monate
|+53,29 %
|1 Jahr
|-25,95 %
Informationen zur elf Beauty Aktie
Es gibt 57 Mio. elf Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd. wert.
elf Beauty Aktie jetzt kaufen?
Ob die elf Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur elf Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.