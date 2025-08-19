Siemens Energy Aktie heute im Minus (93,92€) - 19.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Siemens Energy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,94 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,29 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um -2,69 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +93,07 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,69 % 1 Monat +3,79 % 3 Monate +30,29 % 1 Jahr +286,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie, die trotz Gewinnmitnahmen einen starken technischen Eindruck hinterlässt und im Aufwärtstrendkanal bleibt. Es wird diskutiert, dass der Kurs durch die Eröffnung der US-Börsen beeinflusst wird, was auf eine starke Nachfrage von US-Investoren hindeutet. Die Diskussion umfasst auch die zukunftsorientierte Ausrichtung von Siemens Energy und deren systemrelevante Rolle im Energiesektor. Einige Teilnehmer äußern Bedenken über die Bewertung der Aktie und ob sie möglicherweise überbewertet ist. Es wird hervorgehoben, dass Siemens Energy von der Elektrifizierung und der globalen Energiewende profitieren könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,06 Mrd. wert.

Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, verzeichnen MDAX und TecDAX Verluste. Auch in den USA sind die Signale gemischt, was die Anleger vorsichtig stimmt.

Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.423 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start drehte …

Top- und Flop-Aktien am 19.08.2025 im DAX.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.