PUMA - Aktie schießt in die Höhe - 19.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +4,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten Verluste von -26,74 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -0,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PUMA auf -61,01 %.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,09 % 1 Monat -21,19 % 3 Monate -26,74 % 1 Jahr -53,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um institutionelle Investitionen, insbesondere BlackRocks erhöhte Beteiligung an Adidas und mögliche Auswirkungen auf die Puma-Aktie. Teilnehmer sind besorgt über Pumas Rückkehr zur alten Stärke und die Nachhaltigkeit dieser Erholung, mit Prognosen bis 2027. Der Fokus liegt auf der Stabilität des Puma-Aktienkurses um 17 €, der als Unterstützungsebene angesehen wird. Es gibt Bedenken über Pumas hohe Lagerbestände in Nordamerika aufgrund von Zollängsten, was zu möglichen Abschreibungen und Margenreduzierungen führen könnte. Die Diskussion umfasst die Notwendigkeit eines Marken-Resets und strategischer Änderungen, wobei 2026 als Übergangsjahr und potenzieller Erfolg bis 2027 erwartet wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,71 Mrd. wert.

PUMA Aktie jetzt kaufen?

