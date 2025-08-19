Hightech-Farm automatisiert Gemüseanbau und -ernte in Chinas Zhejiang

Durch den Einsatz modernster Technologie integriert der Park KI mit dem Internet der Dinge, um jeden Schritt der Pflanzenproduktion – von Kopfsalat bis Rucola – mit einer intelligenten Steuerung des gesamten Prozesses zu verwalten.

BEIJING, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- Das Regenbogen-Gemüse auf Ihrem Salatteller könnte genau hier in einem Demonstrationspark für intelligente Landwirtschaft im Kreis Deqing in der ostchinesischen Provinz Zhejiang angebaut worden sein, ohne dass ein Mensch es je berührt hat.

„Dies ist eine automatische Transplantationsmaschine, die wir selbst entwickelt haben. Sie soll die manuelle Arbeit bei der Verpflanzung ersetzen. In nur 40 Sekunden können 30 Gemüsesetzlinge gepflanzt werden, was eine Effizienzsteigerung von über 70 Prozent bedeutet. Zusammen mit automatisierten Transportlinien, Reinigungsmaschinen und unserem Kontrollsystem für die Gewächshausumgebung haben wir einen vollständig unbemannten Betrieb geschaffen", so Hu Yaofeng, technischer Leiter von Zhejiang Houji Intelligent Technology.

Die Forscher sagen, dass diese Kulturen frei von Pestiziden und Schwermetallen sind und fünf- bis siebenmal mehr Ertrag bringen als der traditionelle Freilandanbau.

„Das sind Rucola-Setzlinge. Sie können innerhalb von etwa 15 Tagen nach dem Anbau verpflanzt werden. Wie Sie sehen können, haben wir bereits reife Sesampflanzen im Freien, die ausgepflanzt wurden. Diese Pflanzen sind in der Regel nach 25 bis 30 Tagen erntereif. Nach der Ernte verkaufen wir sie an Unternehmen wie Freshippo und Yum! Brands", sagte Hu.

Diese Hightech-Ernte, die in Rekordzeit von der Farm in die Regale gelangt, beliefert einige der größten Einzelhändler Chinas und ist ein Beispiel für die Zukunft der Landwirtschaft.

Dies ist eine der wichtigsten Innovationen, die zeigt, wie Chinas Technologie die Modernisierung der Landwirtschaft vorantreibt. Und das Ziel ist, sichereres und gesünderes Gemüse direkt auf den Tisch zu bringen.

