Nasdaq: Wall Street lässt etwas Luft aus der KI-Blase!

Nach der massiven Rally des Nasdaq seit dem April-Tief nach dem Zoll-Schock war der Index 40% gestiegen, getrieben von der KI-Euphorie - aber heute lässt die Wall Street etwas Luft aus der KI-Blase! Aktien wie Palantir fallen deutlich, nachdem kürzlich OpenAI-Chef Sam Altman vor ebenjener KI-Blase gewarnt hatte. Auffallend war die schlechte Marktbreite: trotz neuem Allzeithoch des Nasdaq 100 handelten weniger als die Hälfte der in diesem Index enthaltenen Aktien über ihrem 50-Tagesdurchschnitt - das ist absolut ungewöhnlich! Und so schlägt heute der Herdentrieb der Wall Street wieder zu: man geht raus aus Tech-Aktien und kauft das, was in diesem Jahr bisher weniger gut gelaufen war..

