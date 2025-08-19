    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Nasdaq: Wall Street lässt etwas Luft aus der KI-Blase!

    Nach der massiven Rally des Nasdaq seit dem April-Tief nach dem Zoll-Schock war der Index 40% gestiegen, getrieben von der KI-Euphorie - aber heute lässt die Wall Street etwas Luft aus der KI-Blase!

    Nach der massiven Rally des Nasdaq seit dem April-Tief nach dem Zoll-Schock war der Index 40% gestiegen, getrieben von der KI-Euphorie - aber heute lässt die Wall Street etwas Luft aus der KI-Blase! Aktien wie Palantir fallen deutlich, nachdem kürzlich OpenAI-Chef Sam Altman vor ebenjener KI-Blase gewarnt hatte. Auffallend war die schlechte Marktbreite: trotz neuem Allzeithoch des Nasdaq 100 handelten weniger als die Hälfte der in diesem Index enthaltenen Aktien über ihrem 50-Tagesdurchschnitt - das ist absolut ungewöhnlich! Und so schlägt heute der Herdentrieb der Wall Street wieder zu: man geht raus aus Tech-Aktien und kauft das, was in diesem Jahr bisher weniger gut gelaufen war..

    1. KI: Sam Altman und seine Nestbeschmutzung – Vorboten einer platzenden Blase?

    2. Nasdaq in Gefahr? Profis wetten auf Absturz von Tech-Aktien

     

    Das Video "Nasdaq: Wall Street lässt etwas Luft aus der KI-Blase!" sehen Sie hier..



