Börsen Update
Börsen Update USA - 19.08. - US Tech 100 schwach -1,22 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 44.898,81 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: The Home Depot +3,11 %, Sherwin-Williams +2,19 %, Procter & Gamble +1,51 %, Merck & Co +1,39 %, Coca-Cola +1,33 %
Flop-Werte: Boeing -3,20 %, NVIDIA -2,65 %, Chevron Corporation -2,01 %, Unitedhealth Group -1,36 %, Amazon -1,32 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 23.426,87 PKT und fällt um -1,22 %.
Top-Werte: Intel +8,28 %, Old Dominion Freight Line +2,46 %, Verisk Analytics +1,73 %, Ross Stores +1,59 %, Biogen +1,52 %
Flop-Werte: Palantir -8,67 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,16 %, Advanced Micro Devices -4,78 %, AppLovin Registered (A) -4,28 %, Fortinet -4,02 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.414,18 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Intel +8,28 %, Prologis +4,38 %, Arthur J.Gallagher +3,20 %, The Home Depot +3,11 %, PG&E Corporation +3,09 %
Flop-Werte: Palantir -8,67 %, Jabil -4,99 %, Advanced Micro Devices -4,78 %, Coinbase -4,45 %, Oracle -4,44 %
