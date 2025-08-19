Boeing Aktie fällt auf 192,94€ - 19.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Boeing Aktie. Mit einer Performance von -3,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Boeing ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrt mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktstellung, trotz Herausforderungen durch Konkurrenz und Marktbedingungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Boeing in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,44 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um +2,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Boeing auf +18,90 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Boeing Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,32 % 1 Monat +0,88 % 3 Monate +10,44 % 1 Jahr +22,02 %

Informationen zur Boeing Aktie

Es gibt 756 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,82 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, verzeichnen MDAX und TecDAX Verluste. Auch in den USA sind die Signale gemischt, was die Anleger vorsichtig stimmt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Boeing Aktie jetzt kaufen?

Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.