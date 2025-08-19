DeFi Technologies kündigt das erste „Insights Symposium" an, das am 25. September 2025 in Frankfurt stattfinden wird

TORONTO, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen schließt, gab heute den Start des DeFi Technologies Insights Symposium bekannt, das erstmals am 25. September 2025 in Frankfurt stattfinden wird.

Das DeFi Technologies Insights Symposium ist eine neue globale Initiative, die hochrangige, persönliche Diskussionen über die Zukunft des Finanzwesens fördern soll. Mit der Unterstützung von DeFi Technologies und seinen Ökosystempartnern Valour, Stillman Digital, Reflexivity Research, Neuronomics, SovFi und BTQ Technologies wird das Symposium institutionelle Investoren, Regulierungsbehörden, Technologen und Vordenker zusammenbringen, um zu erforschen, wie dezentralisierte Finanzen (DeFi) und traditionelle Finanzen (TradFi) über Märkte, Infrastruktur und Regulierung hinweg konvergieren.

Das Symposium bietet institutionellen Anlegern die Gelegenheit, das DeFi-Technologies-Ökosystem besser kennenzulernen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Unternehmenskennzahlen zu verstehen und exklusive Einblicke in die Technologie sowie die Anlageprodukte des Unternehmens – darunter die Valour-ETP-Produktlinie – zu erhalten. Die Veranstaltungen dienen als Mittel, um einen bevorzugten Einblick und Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen der Unternehmen des DeFi Technologies-Portfolios zu erhalten.

„DeFi Technologies konzentriert sich darauf, die Verbindung zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der aufstrebenden digitalen Wirtschaft herzustellen", sagt Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Das Insights Symposium ist eine Erweiterung dieser Mission – es bringt institutionelle Anleger, Regulierungsbehörden und Innovatoren zusammen, um die wirklichen wichtigen Gespräche zu führen, die die Zukunft des Finanzwesens prägen. Indem DeFi Technologies diese führenden Akteure der Branche zusammenbringt, ist das Unternehmen nicht nur ein Teilnehmer an diesem Wandel, sondern eine wichtige Plattform, die ihn ermöglicht."