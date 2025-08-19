Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 19.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Palantir
Tagesperformance: -8,67 %
Tagesperformance: -8,67 %
Platz 1
Performance 1M: +12,34 %
Performance 1M: +12,34 %
Intel
Tagesperformance: +6,46 %
Tagesperformance: +6,46 %
Platz 2
Performance 1M: +7,36 %
Performance 1M: +7,36 %
Oracle
Tagesperformance: -5,50 %
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 3
Performance 1M: +0,76 %
Performance 1M: +0,76 %
Coinbase
Tagesperformance: -5,41 %
Tagesperformance: -5,41 %
Platz 4
Performance 1M: -24,34 %
Performance 1M: -24,34 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 5
Performance 1M: +11,50 %
Performance 1M: +11,50 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -4,84 %
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 6
Performance 1M: -11,89 %
Performance 1M: -11,89 %
Prologis
Tagesperformance: +4,40 %
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 7
Performance 1M: -1,32 %
Performance 1M: -1,32 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -4,40 %
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 8
Performance 1M: -31,69 %
Performance 1M: -31,69 %
Jabil
Tagesperformance: -4,19 %
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 9
Performance 1M: -4,70 %
Performance 1M: -4,70 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 10
Performance 1M: +4,21 %
Performance 1M: +4,21 %
First Solar
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 11
Performance 1M: +24,11 %
Performance 1M: +24,11 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 12
Performance 1M: -5,60 %
Performance 1M: -5,60 %
GE Vernova
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 13
Performance 1M: +7,38 %
Performance 1M: +7,38 %
Arista Networks
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 14
Performance 1M: +22,79 %
Performance 1M: +22,79 %
Fortinet
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 15
Performance 1M: -23,36 %
Performance 1M: -23,36 %
Kimco Realty
Tagesperformance: +3,32 %
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 16
Performance 1M: -3,21 %
Performance 1M: -3,21 %
The Home Depot
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 17
Performance 1M: +9,69 %
Performance 1M: +9,69 %
Baxter International
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 18
Performance 1M: -15,49 %
Performance 1M: -15,49 %
Best Buy
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 19
Performance 1M: +5,80 %
Performance 1M: +5,80 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 20
Performance 1M: +7,02 %
Performance 1M: +7,02 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 21
Performance 1M: -11,24 %
Performance 1M: -11,24 %
Boeing
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 22
Performance 1M: +0,88 %
Performance 1M: +0,88 %
J.B.Hunt Transport Services
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 23
Performance 1M: -4,82 %
Performance 1M: -4,82 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 24
Performance 1M: +1,09 %
Performance 1M: +1,09 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 25
Performance 1M: +12,12 %
Performance 1M: +12,12 %
Labcorp Holdings
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 26
Performance 1M: +10,48 %
Performance 1M: +10,48 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 27
Performance 1M: +5,08 %
Performance 1M: +5,08 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 28
Performance 1M: -7,62 %
Performance 1M: -7,62 %
Block (A)
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 29
Performance 1M: -3,71 %
Performance 1M: -3,71 %
Medtronic
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 30
Performance 1M: +3,11 %
Performance 1M: +3,11 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 31
Performance 1M: -7,84 %
Performance 1M: -7,84 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 32
Performance 1M: -12,05 %
Performance 1M: -12,05 %
Albemarle
Tagesperformance: -2,77 %
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 33
Performance 1M: +7,33 %
Performance 1M: +7,33 %
Alliant Energy
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 34
Performance 1M: +0,45 %
Performance 1M: +0,45 %
DaVita
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 35
Performance 1M: -5,04 %
Performance 1M: -5,04 %
Waters Corporation
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 36
Performance 1M: +0,43 %
Performance 1M: +0,43 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 37
Performance 1M: +1,79 %
Performance 1M: +1,79 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 38
Performance 1M: +4,47 %
Performance 1M: +4,47 %
Pool
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 39
Performance 1M: +5,17 %
Performance 1M: +5,17 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 40
Performance 1M: -7,69 %
Performance 1M: -7,69 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte