    Midas sichert sich 80 Millionen Dollar in Serie B und markiert damit die größte Fintech-Investition in der Türkei überhaupt

    Istanbul (ots/PRNewswire) - Midas (https://www.getmidas.com/) , die führende
    Investitionsplattform der Türkei hat in ihrer Serie-B-Finanzierungsrunde 80
    Millionen US-Dollar eingesammelt - die größte Investition, die jemals von einem
    türkischen Fintech-Unternehmen erzielt wurde. Damit beläuft sich die bisherige
    Gesamtfinanzierung von Midas auf mehr als 140 Millionen Dollar.

    Midas bedient 3,5 Millionen Anleger und bietet ihnen über eine einzige Plattform
    Zugang zur Borsa Istanbul, zu US-Aktienmärkten, Investmentfonds und
    Kryptowährungen. Das Unternehmen wird das neue Kapital nutzen, um seine
    Sicherheitsinfrastruktur weiter nach internationalen Standards auszubauen und
    die Einführung fortschrittlicher Produkte für aktive Trader zu beschleunigen.

    Globale Fintech-Investoren unterstützen die Vision von Midas

    Die Runde wurde von QED Investors, einem der weltweit angesehensten
    Fintech-Fonds, angeführt. Zu den neuen Investoren zählen die International
    Finance Corporation (IFC), HSG (ehemals Sequoia China), QuantumLight (gegründet
    von Revolut-CEO Nik Storonsky), Spice Expeditions LP und George Rzepecki. Die
    bestehenden Geldgeber Spark Capital, Portage Ventures, Bek Ventures und Nigel
    Morris beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde und bekräftigten
    damit ihr Vertrauen in Midas.

    Die beteiligten Fonds sind bekannt für Frühphaseninvestitionen in globale
    Technologieführer wie TikTok, Alibaba, Coinbase, Nubank, Revolut, Twitter und
    Slack Die rekordverdächtige Finanzierungsrunde unterstreicht das Vertrauen
    internationaler Investoren in Midas und seine Vorreiterrolle bei der
    Neugestaltung der Fintech-Landschaft in der Türkei.

    Yusuf Özdalga, Partner bei QED Investors, sagte: "Midas hat türkischen Nutzern
    mit Hilfe modernster Fintech-Tools Zugang zu enormen nationalen und globalen
    Investitionsmöglichkeiten eröffnet. Wir bei QED sind stolz darauf, die
    Serie-B-Finanzierungsrunde von Midas anzuführen, und freuen uns sehr auf die
    Zusammenarbeit mit Egem und seinem Team, die ein außergewöhnlich starkes Produkt
    und eine hervorragende Leistungskultur geschaffen haben. Wir freuen uns darauf,
    in den kommenden Jahren an diesem Wachstum in der Türkei, in der gesamten Region
    und auch darüber hinaus teilzuhaben."

    Transformationsinvestitionen in der Türkei

    Seit seiner Gründung 2020 hat Midas den Zugang zu Finanzmärkten für
    Privatpersonen in der Türkei grundlegend verändert. Dank einer provisionsfreien,
    nahtlosen und benutzerfreundlichen Erfahrung haben Millionen von Menschen ihre
    ersten Investitionen über Midas getätigt. Insgesamt haben Midas-Nutzer fast 50
    Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren eingespart, und die Hälfte von ihnen
