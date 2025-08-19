Midas sichert sich 80 Millionen Dollar in Serie B und markiert damit die größte Fintech-Investition in der Türkei überhaupt

...da sieht man aber wieder, wie wirksam dieses ganze Sanktioniererei funktioniert. Gar nicht nämlich! Und wir gehen hier wirtschaftlich den Bach runter mit unternehmensfeindlicher Politik mit welthöchsten Steuern und Energiepreisen....von der immer weiter ausufernden Bürokratie will ich gar nicht erst anfangen...🙄

Daher bleibe ich auch trotz aller geopolitischen Risiken lieber in z.B. einer Alibaba investiert, als DAX-Werte zu kaufen...nur meine pers Meinung natürlich...