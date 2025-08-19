Midas sichert sich 80 Millionen Dollar in Serie B und markiert damit die größte Fintech-Investition in der Türkei überhaupt
Istanbul (ots/PRNewswire) - Midas (https://www.getmidas.com/) , die führende
Investitionsplattform der Türkei hat in ihrer Serie-B-Finanzierungsrunde 80
Millionen US-Dollar eingesammelt - die größte Investition, die jemals von einem
türkischen Fintech-Unternehmen erzielt wurde. Damit beläuft sich die bisherige
Gesamtfinanzierung von Midas auf mehr als 140 Millionen Dollar.
Midas bedient 3,5 Millionen Anleger und bietet ihnen über eine einzige Plattform
Zugang zur Borsa Istanbul, zu US-Aktienmärkten, Investmentfonds und
Kryptowährungen. Das Unternehmen wird das neue Kapital nutzen, um seine
Sicherheitsinfrastruktur weiter nach internationalen Standards auszubauen und
die Einführung fortschrittlicher Produkte für aktive Trader zu beschleunigen.
Globale Fintech-Investoren unterstützen die Vision von Midas
Die Runde wurde von QED Investors, einem der weltweit angesehensten
Fintech-Fonds, angeführt. Zu den neuen Investoren zählen die International
Finance Corporation (IFC), HSG (ehemals Sequoia China), QuantumLight (gegründet
von Revolut-CEO Nik Storonsky), Spice Expeditions LP und George Rzepecki. Die
bestehenden Geldgeber Spark Capital, Portage Ventures, Bek Ventures und Nigel
Morris beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde und bekräftigten
damit ihr Vertrauen in Midas.
Die beteiligten Fonds sind bekannt für Frühphaseninvestitionen in globale
Technologieführer wie TikTok, Alibaba, Coinbase, Nubank, Revolut, Twitter und
Slack Die rekordverdächtige Finanzierungsrunde unterstreicht das Vertrauen
internationaler Investoren in Midas und seine Vorreiterrolle bei der
Neugestaltung der Fintech-Landschaft in der Türkei.
Yusuf Özdalga, Partner bei QED Investors, sagte: "Midas hat türkischen Nutzern
mit Hilfe modernster Fintech-Tools Zugang zu enormen nationalen und globalen
Investitionsmöglichkeiten eröffnet. Wir bei QED sind stolz darauf, die
Serie-B-Finanzierungsrunde von Midas anzuführen, und freuen uns sehr auf die
Zusammenarbeit mit Egem und seinem Team, die ein außergewöhnlich starkes Produkt
und eine hervorragende Leistungskultur geschaffen haben. Wir freuen uns darauf,
in den kommenden Jahren an diesem Wachstum in der Türkei, in der gesamten Region
und auch darüber hinaus teilzuhaben."
Transformationsinvestitionen in der Türkei
Seit seiner Gründung 2020 hat Midas den Zugang zu Finanzmärkten für
Privatpersonen in der Türkei grundlegend verändert. Dank einer provisionsfreien,
nahtlosen und benutzerfreundlichen Erfahrung haben Millionen von Menschen ihre
ersten Investitionen über Midas getätigt. Insgesamt haben Midas-Nutzer fast 50
Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren eingespart, und die Hälfte von ihnen
Transformationsinvestitionen in der Türkei
