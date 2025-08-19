Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 19.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
NVIDIA
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 1
Performance 1M: +5,08 %
The Home Depot
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 2
Performance 1M: +9,69 %
Boeing
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 3
Performance 1M: +0,88 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 4
Performance 1M: +5,03 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +2,07 %
