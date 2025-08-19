Besonders beachtet!
NVIDIA Aktie knickt um -3,38 % ein - 19.08.2025
Am 19.08.2025 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um -3,38 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.
NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.08.2025
Mit einer Performance von -3,38 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,17 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -0,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +18,97 %.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.
NVIDIA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,54 %
|1 Monat
|+5,08 %
|3 Monate
|+32,17 %
|1 Jahr
|+38,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die abwärts gerichtete Kursentwicklung der NVIDIA Aktie, die bei 176 Dollar keinen Support findet. Es wird über die Auswirkungen von Trumps geplanter Zollerhöhung auf Chips und die Entwicklung eines neuen Chips für China gesprochen. Der KI-Boom sorgt für einen positiven Ausblick, während die Verzögerung der GPU-Generation "Rubin" technische Herausforderungen darstellt. Die Reaktion des Kurses auf Exportzölle wird ebenfalls thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Informationen zur NVIDIA Aktie
Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,69 Bil.EUR wert.
NVIDIA Aktie jetzt kaufen?
Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.