US-Börsen uneinheitlich - Nasdaq lässt kräftig nach
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.922 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.411 Punkten 0,6 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.385 Punkten 1,4 Prozent im Minus.
Die Marktteilnehmer warten mit Spannung auf die Rede von US-Zentralbankchef Jerome Powell am Freitag. Sie erhoffen sich davon Signale über den künftigen Zinskurs der Fed. Zunächst standen am Dienstag die Impulse aus dem Treffen im Weißen Haus über die Zukunft des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Zentrum. Daneben erhielt angesichts des Hypes um "Künstliche Intelligenz" die Entwicklung um den Chiphersteller Intel Aufmerksamkeit, nachdem der japanische Investor Softbank Milliarden in die Firma stecken will und die US-Regierung Berichten zufolge offenbar erwägt, eine Beteiligung in Höhe von zehn Prozent zu erwerben.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1647 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8586 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 3.316 US-Dollar gezahlt (-0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 91,53 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 65,89 US-Dollar, das waren 71 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
umbre schrieb 17.08.25, 21:52
@speedy78mitdiskutieren »
Seit wann versuchst du, ernsthaft in Aktien zu investieren?
Die Antwort darauf ist wichtig, weil es verschiedene Phasen/Erkenntnisse im Laufe der Jahre gibt.
Und corona war eine besondere Phase.
Ich versuchs mal zu erklären.
Bin seit ca. 1999 an der Börse. Mein erstes Buch und erste Erfahrungen machte ich mit Kostolany's letztem Buch.
Er bewahrte mich vor dem Neuen Markt, was mich allerdings privat belastete, weil meine Kumpels damals "all in" waren und meine Ratschläge eher als Neid vor ihren grossen Depots auffassten, weil ich damals nicht (viel) investierte.
Richtig angefangen mit Aktien hab ich ca. 2008.
damals mit 2000 €.
Nach der Finanzkrise bin ich auf den gb-Thread gestoßen, wo die Leute damals relativ bodenständig, sympathisch und eher Kostolany-like unterwegs waren.
immer wieder kaufte ich mir Aktien, sobald ich 1000€ übrig hatte, und so wuchs mit der Zeit das Depot an.
gekauft habe ich das, was mir al günstig erschien und was einigermaßen Dividende zahlte.
Das mache ich auch heute noch so.
Das entscheidende ist aber, die Selbsterkenntnis, die man im Laufe der Jahre erlebt - wenn man seinen Linie treu bleibt.
Das kann man nicht statistisch aufzählen oder über einen mathematischen Beweis vorführen.
Charlie Munger sagte einmal: die ersten 100.000 are a Bitch. the next b*** is the Million.
Wenn man die regelmäßigen Käufe durchhält, egal was auch immer in der Weltgeschichte passiert und dann nahe der 100.000 ist, dann macht es plötzlich "klick". was so viel heißt, dass man dann plötzlich weiss, wie es geht. Sozusagen den Dreh raus hat.
Aber das hat etwas mit Erfahrung zu tun, nichts mit "Recht haben" oder "alles richtig machen".
Das war für mich ein tolles Erlebnis und dadurch wurde auch mein Vertrauen in mein Handeln an der Börse gestärkt. Man agiert "fester" oder vielleicht auch professioneller als vorher und man läßt sich nicht mehr so leicht aus dem Markt herausbringen.
Und wenn man mal den Dreh raus hat, dann muss man auch nicht alle 2 Wochen über irgendwelche Werte Grundsatzdiskussionen führen, man beobachtet und greift dann zu, wenn man glaubt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
Sie meisten in diesem Thread haben diese Erfahrung bereits gemacht, und vermutlich ist das auch der Grund, warum im gb-thread nichts mehr los ist.
Von daher die Aufmunterung an die jungen Investoren: Auf geht's, nehmt das Heft mal selbst in die Hand, wenn es gefühlt in die falsche Richtung geht, werden die Erfahreneren schon rechtzeitig ihre entsprechenden Kommentare abgeben. Und darauf können die jüngeren/unerfahrenen vertrauen 😉
Ich selbst hatte mich immer B&H Investor beschrieben, aber auch ich habe keine abgeltungssteuerfreien Werte mehr in meinem Depot. Und die wenigsten Werte sind älter als 10 Jahre. soviel zum Thema B&H.
Corona war heftig, @Timburg hatte glaub ich nichts gemacht. Ich dagegen habe teilweise in den Crash hineinverkauft und mir v-förmige Sternchen besorgt. Fazit: ich wäre besser damit gefahren ebenso nichts zu tun sowie wenn ich die Fonger von den neuen Sternchen gelassen hätte.
Ich sehe es positiv, wieder Erfahrungen gesammelt für den nächsten Crash 😉
Zwischendrin, so viel zu dem Thema "unerwartete Schicksalschläge", musste ich ca. 2015 unerwarteter Weise knapp 50k abstoßen, was meinem langfristigen Investmenthorizont erheblich geschadet hat
Aber ja, auch hier: ich war froh, dass ich die Möglichkeit hatte, 50k zu verflüssigen.
Ohne Aktien hätte ich das nicht tun können.
Zum Thema "umschichten wegen Crash". Ich habs für mich ausgerechnet: mir bringt das nichts, aus mehreren Gründen:
- Meine persönliche DivR ist meist genauso hoch wie die der Durchschnittszinszahlungen der gängigen Anleihen
- Transaktionskosten sind nicht zu vernachlässigen. Mein Broker verlangt für Kauf/Verkauf 3x mehr als beim Kauf/Verkauf von Aktien
- Anleihen werfen ihre Zinszahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Kommt der Crash vor der Zinszahlungen, geht die Rechnung mitunter nicht auf.
Wie man sich vor einem Crash "schützt", sollte sich jeder selbst überlegen, das ist vollkommen individuell - wie die Anlage in Aktien auch.
Mein Vorschlag: starte mit vernünftigen Positionen, so wie du kannst. halte durch. Hab vertrauen. Hast du Zweifel an deiner Strategie, wende dich an die Threadteilnehmer.
ungierig schrieb 17.08.25, 12:13
mitdiskutieren »
... hat Timburg über Jahre hier in aller Öffentlichkeit und tut das in abgeschwächter Form immer noch- und das ist richtig lehrreich für Jüngere !
Er hat Sparraten und Käufe quasi in Echtzeit kommuniziert wie ein Finanz-Influencer und eigentlich nur den Austausch gesucht und damals auch gefunden- neben Kritik und Neidern !
Selber habe ich nie so genau Bilanzen erstellt, sondern immer am Jahresende geschaut was aus dem Vermögen geworden ist . Angefangen habe ich hier , da war ich froh mehr an Wertpapieren zu besitzen als Schulden auf dem Haus zu haben, inzwischen hat es sich in Richtung entwickelt, das Haus schuldenfrei zu haben und die Wertpapiere sich in ähnliche Dimensionen an Wert bewegen.
Das hat jetzt aber weniger mit meinem guten Händchen für Aktien zu tun sondern ist einem überdurchschnittlichem Einkommen und entsprechendem Finanzmanagement geschuldet. Trotzdem muss ich an den Zinseszins- Effekt denken wenn ich mir das vergewissere und das ist eigentlich die Kernaussage- etwas zu machen in die Richtung ist wichtig und nicht zu viel zweifeln. Viele Wege führen nach Rom
Timburg schrieb 17.08.25, 07:10
mitdiskutieren »
muss nicht wie Kapitalvernichter in die Arbeit, hab aber heute auch kein Wanderwetter und somit Zeit, auf Dein Posting einzugehen. Auch wenn ich jedes Argument hier eigentlich schon paarmal wiederholt hab.
Wenn ich nicht jeden Tag Neuigkeiten zu Depotveränderungen habe, heißt das noch lange nicht "die Segel streichen". Sondern dass ich einfach passiv bleibe und nichts verändere. Genau wie ich es mir für den Ruhestand vorgenommen hab. Ich weiß, zu dieser "inneren Ruhe" muss man erstmal kommen, ist zwar nicht leicht da es i.d.R. ja doch um viel Geld geht. Hab aber bereits Erfahrungen aus der Corona-Zeit - als mein Depot innerhalb von Wochen von 180k auf 110k geschrumpft ist - und daraus die Lehre gezogen, dass es irgendwann auch wieder aufwärts geht. Und recht behalten - während andere wahrscheinlich auch heute noch auf das zweite Tief warten. Wichtig in meiner Lebensphase sind nur die Einnahmen - und diese orientieren sich ja bekanntlich nicht am DAX oder DOW. Und das es mal etwas mehr, mal etwas weniger bei den Dividenden von Einzelunternehmen sein kann, sollte jedem Investor bekannt sein. Ob ich jetzt 800 oder 1000 oder 1200€ Dividenden/Zinsen monatlich bekomme, ist nicht so wichtig dass ich mir jetzt jeden Tag darüber den Kopf zerbreche. Aber das ist der Vorteil von Leuten, welche mehrere Einkommensarten wie Rente, Betriebsrente, Mieteinnahmen oder mietfreiem Wohnen haben. Das muss aber jeder nach seiner eigenen finanziellen Situation abwägen und entscheiden. Darum kann man auch anderen Leuten schwer ein Patentrezept ausstellen wie er sein Depot managen soll.
Was Deine andere Aussage betrifft: jetzt wo es gefährlich wird................nun, gibt nachweislich Leute welche schon seit 10 Jahren auf den großen Crash warten - welcher bis heute nicht eingetroffen ist. Wieviel Geld man mit dieser Warterei bzw. Durchzittern wohl verloren hat??? Könnte sich auf mehr summieren als man dann im tatsächlichen Crash (zeitweise) verliert. Ist eine Frage des Timings, und ohne konkrete Namen zu nennen bin ich sicher, dass man mit b&h wahrscheinlich besser abgeschnitten hat als wenn man jeden Tag versucht hat, den Markt zu timen. Ist aber nur eine persönliche Meinung.
Auf jeden Fall - siehe auch Beiträge wie jener von Kapitalvernichter - muss jeder seinen eigenen Stil und Weg finden, betreutes Investieren klappt nicht und die besten Ergebnisse erzielen nur Leute welche ihren eigenen Kopf einsetzen und nicht irgendwelchen Gurus nachrennen. Gurus, welche es in diesem Thread nicht gibt - da musst Du leider anderweitig fündig werden.
Und um nochmals zum leidigen Thema 1000€ monatlich zu kommen - hier ebenfalls schon paarmal erklärt. Bei 300k Depotvolumen mit 7% Dividende sind wir bei 21k Einnahmen. Nach 2k Freibetrag zahlt man da um die 5k Steuern - also 1100-1200€ monatlich Netto zu erreichen ist nun wirklich keine Hexerei. Natürlich - und da gebe ich Dir recht da ich auch schon einige Fälle hatte - kann es bei HY auch mal zu Kürzungen kommen. Und genau darum muss jeder für sich entscheiden ob er das Risiko eingeht bzw. wie hoch er den HY-Anteil im Depot hält. Die letzten Jahre war man mit Werten wie Microsoft, Alphabet usw. (welche natürlich viel weniger Divi ausschütten) besser aufgestellt. Was sich dann wiederum in einer Korrektur besser hält - HY, Aristokraten oder Tech - muss man abwarten.
Ich persönlich fühl mich auch für eine solche Phase mental recht gut gewappnet - Du wirst es auf jeden Fall weiter verfolgen können. Auch wenn ich nicht jeden Tag hier bei WO bei den "aktivsten Usern" auftauche. Gibt ja auch noch andere Prioritäten im Leben.