Michter's setzt seine Toasted Barrel Finish Serie mit der Einführung von 2025 Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash fort
Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey herausbringen. Dieser Whiskey gehört zu
Michter's Serie von Whiskeys, die in getoasteten, ungekohlten Fässern gebrannt
wurden.
"Im Jahr 2014 war unserem Michter's-Team nicht bewusst, dass wir die Kategorie
Toasted Uncharred Barrel Finish auf die Landkarte setzten, als wir unseren
Bourbon, der in einem zweiten Fass getoastet, aber nicht verkohlt wurde, auf den
Markt brachten und ihn Toasted Barrel Finish Bourbon nannten", so
Michter's-Präsident Joseph J. Magliocco. Diese 2025er Version von Michter's US*1
Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey ist wirklich etwas Besonderes.
Jahr 2025 folgt auf die Veröffentlichungen von Michter's Toasted Barrel Finish
Bourbon und Michter's Toasted Barrel Finish Rye. "Bei Michter's schätzen wir die
Traditionen der amerikanischen Whiskeyherstellung, aber wir experimentieren
immer und suchen nach innovativen Wegen, um großartige Whiskeys herzustellen.
Wir sind stolz darauf, dass wir zeigen konnten, wie gut ein vollständig
gereifter Whiskey sein kann, der in einem zweiten Fass getoastet, aber nicht
verkohlt wurde. Das zweite getoastete Fass ergänzt die Aromen des Sour Mash und
vertieft die reichhaltigen Noten von Honig, verbranntem Zucker und
Zitrusgewürzen mit rauchiger Vanille, die an ein gemütliches Lagerfeuer
erinnert", so Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's.
Wie der hochgelobte Michter's US*1 Sour Mash, dem 2019 die Ehre zuteil wurde,
als erster amerikanischer Whiskey von The Whisky Exchange in Großbritannien zum
Whisky des Jahres gekürt zu werden, hat Michter's US*1 Toasted Barrel Finish
Sour Mash einen Alkoholgehalt von 86 % (43 % ABV). Der empfohlene Verkaufspreis
in den USA beträgt 110 $ pro 750-ml-Flasche.
Dan McKee, Master Distiller von Michter's, kommentiert: "Unser Sour Mash Whiskey
ist ein interessanter Whiskey, der die Eigenschaften eines wirklich guten
Bourbons hat, im Abgang aber ein wenig an einen Roggen erinnert. Dieser Whiskey
ist ein hervorragender Kandidat für das Finishing in einem zweiten Fass, das
getoastet, aber nicht verkohlt ist."
Im Oktober 2024 wurde Michter's als erster Whiskey in zwei aufeinanderfolgenden
Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in
Großbritannien ansässigen Drinks International bekannt gegeben wurde, zum The
World's Most Admired Whiskey gewählt. Michter's blickt auf ein reiches und
langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität
zurück. Das hochgelobte Michter's-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash
Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl
hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Für weitere
Informationen über Michter's besuchen Sie bitte https://c212.net/c/link/?t=0&l=d
e&o=4491265-1&h=612416055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De
n%26o%3D4491265-1%26h%3D820157404%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmichters.com%252F%26
a%3Dmichters.com&a=michters.com und folgen Sie uns auf https://c212.net/c/link/?
t=0&l=de&o=4491265-1&h=25812975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2
6l%3Den%26o%3D4491265-1%26h%3D3360305455%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram
.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DInstagram&a=Instagram , https://c212.net/c/link/?
t=0&l=de&o=4491265-1&h=941712010&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%
26l%3Den%26o%3D4491265-1%26h%3D671096222%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.
com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook , und https://c212.net/c/
link/?t=0&l=de&o=4491265-1&h=1918110238&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3
Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4491265-1%26h%3D1607703756%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fx.com
%252Fmichterswhiskey%26a%3DX&a=X .
mailto:jmagliocco@michters.com
Kontakt:
Joseph J. Magliocco
+1 (502) 774-2300 x580
jmagliocco@michters.comFoto -
https://mma.prnewswire.com/media/2753584/Michters_Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mas
h.jpg
Logo -
https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/michters-setzt-seine-toasted-ba
rrel-finish-serie-mit-der-einfuhrung-von-2025-michters-us1-toasted-barrel-finish
-sour-mash-fort-302533840.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114603/6100158
OTS: Michter's Distillery
