Michter's setzt seine Toasted Barrel Finish Serie mit der Einführung von 2025 Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash fort

Meta hat sich mal wieder nicht lumpen lassen und sämtliche Analystenschätzungen regelrecht pulverisiert. Der Fokus auf Künstliche Intelligenz zahlt sich aus – das merkt man nicht nur im Produkt, sondern vor allem in der Bilanz. Wer dachte, Meta hätte seinen Zenit erreicht, wurde eines Besseren belehrt. Die Effizienz, mit der das Unternehmen mittlerweile läuft, ist beeindruckend.

Klar, der Kurs ist kein Schnäppchen, aber mit dieser Performance und dem klaren Zukunftsfokus auf AI & Co. ist das Teil meiner Meinung nach kein reines Spekulationsobjekt mehr – sondern ein Tech-Gigant auf Turbo-Modus. Ich bin (endlich) rein und bleibe gelassen.



