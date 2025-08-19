    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Michter's setzt seine Toasted Barrel Finish Serie mit der Einführung von 2025 Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash fort

    Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) - Diesen September wird Michter's seinen US*1
    Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey herausbringen. Dieser Whiskey gehört zu
    Michter's Serie von Whiskeys, die in getoasteten, ungekohlten Fässern gebrannt
    wurden.

    "Im Jahr 2014 war unserem Michter's-Team nicht bewusst, dass wir die Kategorie
    Toasted Uncharred Barrel Finish auf die Landkarte setzten, als wir unseren
    Bourbon, der in einem zweiten Fass getoastet, aber nicht verkohlt wurde, auf den
    Markt brachten und ihn Toasted Barrel Finish Bourbon nannten", so
    Michter's-Präsident Joseph J. Magliocco. Diese 2025er Version von Michter's US*1
    Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey ist wirklich etwas Besonderes.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    702,43€
    Basispreis
    4,44
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    798,50€
    Basispreis
    4,33
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Veröffentlichung von Michter's Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey im
    Jahr 2025 folgt auf die Veröffentlichungen von Michter's Toasted Barrel Finish
    Bourbon und Michter's Toasted Barrel Finish Rye. "Bei Michter's schätzen wir die
    Traditionen der amerikanischen Whiskeyherstellung, aber wir experimentieren
    immer und suchen nach innovativen Wegen, um großartige Whiskeys herzustellen.
    Wir sind stolz darauf, dass wir zeigen konnten, wie gut ein vollständig
    gereifter Whiskey sein kann, der in einem zweiten Fass getoastet, aber nicht
    verkohlt wurde. Das zweite getoastete Fass ergänzt die Aromen des Sour Mash und
    vertieft die reichhaltigen Noten von Honig, verbranntem Zucker und
    Zitrusgewürzen mit rauchiger Vanille, die an ein gemütliches Lagerfeuer
    erinnert", so Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's.

    Wie der hochgelobte Michter's US*1 Sour Mash, dem 2019 die Ehre zuteil wurde,
    als erster amerikanischer Whiskey von The Whisky Exchange in Großbritannien zum
    Whisky des Jahres gekürt zu werden, hat Michter's US*1 Toasted Barrel Finish
    Sour Mash einen Alkoholgehalt von 86 % (43 % ABV). Der empfohlene Verkaufspreis
    in den USA beträgt 110 $ pro 750-ml-Flasche.

    Dan McKee, Master Distiller von Michter's, kommentiert: "Unser Sour Mash Whiskey
    ist ein interessanter Whiskey, der die Eigenschaften eines wirklich guten
    Bourbons hat, im Abgang aber ein wenig an einen Roggen erinnert. Dieser Whiskey
    ist ein hervorragender Kandidat für das Finishing in einem zweiten Fass, das
    getoastet, aber nicht verkohlt ist."

    Im Oktober 2024 wurde Michter's als erster Whiskey in zwei aufeinanderfolgenden
    Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in
    Großbritannien ansässigen Drinks International bekannt gegeben wurde, zum The
    World's Most Admired Whiskey gewählt. Michter's blickt auf ein reiches und
    langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität
    zurück. Das hochgelobte Michter's-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash
    Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl
    hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Für weitere
    Informationen über Michter's besuchen Sie bitte https://c212.net/c/link/?t=0&l=d
    e&o=4491265-1&h=612416055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De
    n%26o%3D4491265-1%26h%3D820157404%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmichters.com%252F%26
    a%3Dmichters.com&a=michters.com und folgen Sie uns auf https://c212.net/c/link/?
    t=0&l=de&o=4491265-1&h=25812975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2
    6l%3Den%26o%3D4491265-1%26h%3D3360305455%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram
    .com%252Fmichterswhiskey%26a%3DInstagram&a=Instagram , https://c212.net/c/link/?
    t=0&l=de&o=4491265-1&h=941712010&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%
    26l%3Den%26o%3D4491265-1%26h%3D671096222%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.
    com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook , und https://c212.net/c/
    link/?t=0&l=de&o=4491265-1&h=1918110238&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3
    Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4491265-1%26h%3D1607703756%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fx.com
    %252Fmichterswhiskey%26a%3DX&a=X .

    mailto:jmagliocco@michters.com

    Kontakt:

    Joseph J. Magliocco
    +1 (502) 774-2300 x580
    jmagliocco@michters.comFoto -
    https://mma.prnewswire.com/media/2753584/Michters_Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mas
    h.jpg
    Logo -
    https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/michters-setzt-seine-toasted-ba
    rrel-finish-serie-mit-der-einfuhrung-von-2025-michters-us1-toasted-barrel-finish
    -sour-mash-fort-302533840.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114603/6100158
    OTS: Michter's Distillery


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Michter's setzt seine Toasted Barrel Finish Serie mit der Einführung von 2025 Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash fort Diesen September wird Michter's seinen US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey herausbringen. Dieser Whiskey gehört zu Michter's Serie von Whiskeys, die in getoasteten, ungekohlten Fässern gebrannt wurden. "Im Jahr 2014 war unserem …