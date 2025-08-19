DeFi Technologies kündigt das erste "Insights Symposium" an, das am 25. September 2025 in Frankfurt stattfinden wird

Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder "

DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein

Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen

Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen schließt, gab heute den Start des

DeFi Technologies Insights Symposium bekannt, das erstmals am 25. September 2025

in Frankfurt stattfinden wird.



Das DeFi Technologies Insights Symposium ist eine neue globale Initiative, die

hochrangige, persönliche Diskussionen über die Zukunft des Finanzwesens fördern

soll. Mit der Unterstützung von DeFi Technologies und seinen Ökosystempartnern

Valour, Stillman Digital, Reflexivity Research, Neuronomics, SovFi und BTQ

Technologies wird das Symposium institutionelle Investoren,

Regulierungsbehörden, Technologen und Vordenker zusammenbringen, um zu

erforschen, wie dezentralisierte Finanzen (DeFi) und traditionelle Finanzen

(TradFi) über Märkte, Infrastruktur und Regulierung hinweg konvergieren.





