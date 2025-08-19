DeFi Technologies kündigt das erste "Insights Symposium" an, das am 25. September 2025 in Frankfurt stattfinden wird
Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder "
DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein
Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen
Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen schließt, gab heute den Start des
DeFi Technologies Insights Symposium bekannt, das erstmals am 25. September 2025
in Frankfurt stattfinden wird.
Das DeFi Technologies Insights Symposium ist eine neue globale Initiative, die
hochrangige, persönliche Diskussionen über die Zukunft des Finanzwesens fördern
soll. Mit der Unterstützung von DeFi Technologies und seinen Ökosystempartnern
Valour, Stillman Digital, Reflexivity Research, Neuronomics, SovFi und BTQ
Technologies wird das Symposium institutionelle Investoren,
Regulierungsbehörden, Technologen und Vordenker zusammenbringen, um zu
erforschen, wie dezentralisierte Finanzen (DeFi) und traditionelle Finanzen
(TradFi) über Märkte, Infrastruktur und Regulierung hinweg konvergieren.
Das Symposium bietet institutionellen Anlegern die Gelegenheit, das
DeFi-Technologies-Ökosystem besser kennenzulernen, die wichtigsten
Einflussfaktoren auf die Unternehmenskennzahlen zu verstehen und exklusive
Einblicke in die Technologie sowie die Anlageprodukte des Unternehmens -
darunter die Valour-ETP-Produktlinie - zu erhalten. Die Veranstaltungen dienen
als Mittel, um einen bevorzugten Einblick und Zugang zu den Produkten und
Dienstleistungen der Unternehmen des DeFi Technologies-Portfolios zu erhalten.
"DeFi Technologies konzentriert sich darauf, die Verbindung zwischen den
traditionellen Kapitalmärkten und der aufstrebenden digitalen Wirtschaft
herzustellen", sagt Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Das
Insights Symposium ist eine Erweiterung dieser Mission - es bringt
institutionelle Anleger, Regulierungsbehörden und Innovatoren zusammen, um die
wirklichen wichtigen Gespräche zu führen, die die Zukunft des Finanzwesens
prägen. Indem DeFi Technologies diese führenden Akteure der Branche
zusammenbringt, ist das Unternehmen nicht nur ein Teilnehmer an diesem Wandel,
sondern eine wichtige Plattform, die ihn ermöglicht."
Ein strategisches, globales Forum für Finanzinnovationen
Das Symposium findet bei seiner ersten Ausgabe in Frankfurt statt und soll
weltweit ausgerollt werden. Zukünftige Veranstaltungen sind in wichtigen
Finanzzentren wie Abu Dhabi, Hongkong, São Paulo, London, New York und Zürich
geplant. Bei jeder Veranstaltung wird die regionale Dynamik betrachtet und
gleichzeitig ein einheitlicher globaler Fokus beibehalten: die Ermöglichung
