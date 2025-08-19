    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies
    DeFi Technologies kündigt das erste "Insights Symposium" an, das am 25. September 2025 in Frankfurt stattfinden wird

    Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder "
    DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein
    Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen
    Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen schließt, gab heute den Start des
    DeFi Technologies Insights Symposium bekannt, das erstmals am 25. September 2025
    in Frankfurt stattfinden wird.

    Das DeFi Technologies Insights Symposium ist eine neue globale Initiative, die
    hochrangige, persönliche Diskussionen über die Zukunft des Finanzwesens fördern
    soll. Mit der Unterstützung von DeFi Technologies und seinen Ökosystempartnern
    Valour, Stillman Digital, Reflexivity Research, Neuronomics, SovFi und BTQ
    Technologies wird das Symposium institutionelle Investoren,
    Regulierungsbehörden, Technologen und Vordenker zusammenbringen, um zu
    erforschen, wie dezentralisierte Finanzen (DeFi) und traditionelle Finanzen
    (TradFi) über Märkte, Infrastruktur und Regulierung hinweg konvergieren.

    Das Symposium bietet institutionellen Anlegern die Gelegenheit, das
    DeFi-Technologies-Ökosystem besser kennenzulernen, die wichtigsten
    Einflussfaktoren auf die Unternehmenskennzahlen zu verstehen und exklusive
    Einblicke in die Technologie sowie die Anlageprodukte des Unternehmens -
    darunter die Valour-ETP-Produktlinie - zu erhalten. Die Veranstaltungen dienen
    als Mittel, um einen bevorzugten Einblick und Zugang zu den Produkten und
    Dienstleistungen der Unternehmen des DeFi Technologies-Portfolios zu erhalten.

    "DeFi Technologies konzentriert sich darauf, die Verbindung zwischen den
    traditionellen Kapitalmärkten und der aufstrebenden digitalen Wirtschaft
    herzustellen", sagt Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Das
    Insights Symposium ist eine Erweiterung dieser Mission - es bringt
    institutionelle Anleger, Regulierungsbehörden und Innovatoren zusammen, um die
    wirklichen wichtigen Gespräche zu führen, die die Zukunft des Finanzwesens
    prägen. Indem DeFi Technologies diese führenden Akteure der Branche
    zusammenbringt, ist das Unternehmen nicht nur ein Teilnehmer an diesem Wandel,
    sondern eine wichtige Plattform, die ihn ermöglicht."

    Ein strategisches, globales Forum für Finanzinnovationen

    Das Symposium findet bei seiner ersten Ausgabe in Frankfurt statt und soll
    weltweit ausgerollt werden. Zukünftige Veranstaltungen sind in wichtigen
    Finanzzentren wie Abu Dhabi, Hongkong, São Paulo, London, New York und Zürich
    geplant. Bei jeder Veranstaltung wird die regionale Dynamik betrachtet und
    gleichzeitig ein einheitlicher globaler Fokus beibehalten: die Ermöglichung
