Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Neuer Trailer im Rahmen der gamescom 2025

Opening Night Live vorgestellt



Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat

offiziell die globale Registrierung für den Closed Beta Test (CBT) für sein

kommendes Open-World-Action-RPG The Seven Deadly Sins: Origin eröffnet. Die

Ankündigung erfolgte während der gamescom 2025 Opening Night Live, wo auch ein

brandneuer Trailer vorgestellt wurde. Dieser kann auf dem offiziellen

YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@7ds_origin_en) des Spiels angesehen

werden.



Der neu veröffentlichte Trailer, der von Meliodas, dem Protagonisten von The

Seven Deadly Sins , gesprochen wird, stellt die Welt des Spiels und die

wichtigsten Features vor. Die Aufnahmen zeigen hochwertige visuelle

Verbesserungen und den weitläufigen Open-World-Kontinent Britannia. Die Spieler

können Unterwasserwelten frei erkunden, durch die Lüfte gleiten und einer

Vielzahl von Aktivitäten wie Angeln, Puzzles und Luftabenteuern nachgehen. Der

Trailer gewährt außerdem einen ersten Einblick in die intensiven Kämpfe und den

einzigartigen Kampfstil des Spiels gegen mächtige Gegner wie Monster Albion und

Gray Demons.







Beta-Version bietet Spielern weltweit die seltene Gelegenheit, das Spiel vor

seiner offiziellen Veröffentlichung zu erleben. Spieler können sich auf der

offiziellen Website der Marke unter Angabe ihrer E-Mail-Adresse und nach

Ausfüllen eines kurzen Fragebogens bewerben. Die ausgewählten Teilnehmer und der

genaue Zeitplan werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



The Seven Deadly Sins: Origin erscheint im Jahr 2025 und basiert auf The Seven

Deadly Sins , dem beliebten japanischen Manga und Anime, der weltweit 55

Millionen Mal verkauft wurde. The Seven Deadly Sins: Origin wird eine für das

Spiel originäre Multiversum-Handlung und eine weitläufige Open-World-Umgebung

auf dem gesamten Kontinent Britannia bieten. Die Spieler können Helden von The

Seven Deadly Sins und Four Knights of the Apocalypse sammeln, um ihren Kampfstil

anzupassen und ihr eigenes Abenteuer zu gestalten.



Das Spiel hat durch mehrere Präsentationen auf bedeutenden internationalen

Gaming-Veranstaltungen weiter an Dynamik gewonnen. Nach den Trailer-Enthüllungen

beim Summer Game Fest und der Future Games Show im Juni stand The Seven Deadly

Sins: Origin bei der gamescom 2025 Opening Night Live erneut im Rampenlicht. Es

wird auch auf der Tokyo Game Show im September vorgestellt werden, was seinen

Status als eines der am meisten erwarteten RPGs des Jahres festigen wird.



The Seven Deadly Sins: Origin wird weltweit gleichzeitig auf PlayStation 5



