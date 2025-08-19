NETMARBLE STARTET GLOBALE CBT-REGISTRIERUNG FÜR DAS OPEN-WORLD-RPG "THE SEVEN DEADLY SINS
ORIGIN"
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Neuer Trailer im Rahmen der gamescom 2025
Opening Night Live vorgestellt
Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat
offiziell die globale Registrierung für den Closed Beta Test (CBT) für sein
kommendes Open-World-Action-RPG The Seven Deadly Sins: Origin eröffnet. Die
Ankündigung erfolgte während der gamescom 2025 Opening Night Live, wo auch ein
brandneuer Trailer vorgestellt wurde. Dieser kann auf dem offiziellen
YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@7ds_origin_en) des Spiels angesehen
werden.
Der neu veröffentlichte Trailer, der von Meliodas, dem Protagonisten von The
Seven Deadly Sins , gesprochen wird, stellt die Welt des Spiels und die
wichtigsten Features vor. Die Aufnahmen zeigen hochwertige visuelle
Verbesserungen und den weitläufigen Open-World-Kontinent Britannia. Die Spieler
können Unterwasserwelten frei erkunden, durch die Lüfte gleiten und einer
Vielzahl von Aktivitäten wie Angeln, Puzzles und Luftabenteuern nachgehen. Der
Trailer gewährt außerdem einen ersten Einblick in die intensiven Kämpfe und den
einzigartigen Kampfstil des Spiels gegen mächtige Gegner wie Monster Albion und
Gray Demons.
Beta-Version bietet Spielern weltweit die seltene Gelegenheit, das Spiel vor
seiner offiziellen Veröffentlichung zu erleben. Spieler können sich auf der
offiziellen Website der Marke unter Angabe ihrer E-Mail-Adresse und nach
Ausfüllen eines kurzen Fragebogens bewerben. Die ausgewählten Teilnehmer und der
genaue Zeitplan werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
The Seven Deadly Sins: Origin erscheint im Jahr 2025 und basiert auf The Seven
Deadly Sins , dem beliebten japanischen Manga und Anime, der weltweit 55
Millionen Mal verkauft wurde. The Seven Deadly Sins: Origin wird eine für das
Spiel originäre Multiversum-Handlung und eine weitläufige Open-World-Umgebung
auf dem gesamten Kontinent Britannia bieten. Die Spieler können Helden von The
Seven Deadly Sins und Four Knights of the Apocalypse sammeln, um ihren Kampfstil
anzupassen und ihr eigenes Abenteuer zu gestalten.
Das Spiel hat durch mehrere Präsentationen auf bedeutenden internationalen
Gaming-Veranstaltungen weiter an Dynamik gewonnen. Nach den Trailer-Enthüllungen
beim Summer Game Fest und der Future Games Show im Juni stand The Seven Deadly
Sins: Origin bei der gamescom 2025 Opening Night Live erneut im Rampenlicht. Es
wird auch auf der Tokyo Game Show im September vorgestellt werden, was seinen
Status als eines der am meisten erwarteten RPGs des Jahres festigen wird.
The Seven Deadly Sins: Origin wird weltweit gleichzeitig auf PlayStation 5
