    NETMARBLE STARTET GLOBALE CBT-REGISTRIERUNG FÜR DAS OPEN-WORLD-RPG "THE SEVEN DEADLY SINS

    ORIGIN"

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Neuer Trailer im Rahmen der gamescom 2025
    Opening Night Live vorgestellt

    Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat
    offiziell die globale Registrierung für den Closed Beta Test (CBT) für sein
    kommendes Open-World-Action-RPG The Seven Deadly Sins: Origin eröffnet. Die
    Ankündigung erfolgte während der gamescom 2025 Opening Night Live, wo auch ein
    brandneuer Trailer vorgestellt wurde. Dieser kann auf dem offiziellen
    YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@7ds_origin_en) des Spiels angesehen
    werden.

    Der neu veröffentlichte Trailer, der von Meliodas, dem Protagonisten von The
    Seven Deadly Sins , gesprochen wird, stellt die Welt des Spiels und die
    wichtigsten Features vor. Die Aufnahmen zeigen hochwertige visuelle
    Verbesserungen und den weitläufigen Open-World-Kontinent Britannia. Die Spieler
    können Unterwasserwelten frei erkunden, durch die Lüfte gleiten und einer
    Vielzahl von Aktivitäten wie Angeln, Puzzles und Luftabenteuern nachgehen. Der
    Trailer gewährt außerdem einen ersten Einblick in die intensiven Kämpfe und den
    einzigartigen Kampfstil des Spiels gegen mächtige Gegner wie Monster Albion und
    Gray Demons.

    Der Trailer endet mit der Ankündigung der weltweiten CBT. Die Closed
    Beta-Version bietet Spielern weltweit die seltene Gelegenheit, das Spiel vor
    seiner offiziellen Veröffentlichung zu erleben. Spieler können sich auf der
    offiziellen Website der Marke unter Angabe ihrer E-Mail-Adresse und nach
    Ausfüllen eines kurzen Fragebogens bewerben. Die ausgewählten Teilnehmer und der
    genaue Zeitplan werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

    The Seven Deadly Sins: Origin erscheint im Jahr 2025 und basiert auf The Seven
    Deadly Sins , dem beliebten japanischen Manga und Anime, der weltweit 55
    Millionen Mal verkauft wurde. The Seven Deadly Sins: Origin wird eine für das
    Spiel originäre Multiversum-Handlung und eine weitläufige Open-World-Umgebung
    auf dem gesamten Kontinent Britannia bieten. Die Spieler können Helden von The
    Seven Deadly Sins und Four Knights of the Apocalypse sammeln, um ihren Kampfstil
    anzupassen und ihr eigenes Abenteuer zu gestalten.

    Das Spiel hat durch mehrere Präsentationen auf bedeutenden internationalen
    Gaming-Veranstaltungen weiter an Dynamik gewonnen. Nach den Trailer-Enthüllungen
    beim Summer Game Fest und der Future Games Show im Juni stand The Seven Deadly
    Sins: Origin bei der gamescom 2025 Opening Night Live erneut im Rampenlicht. Es
    wird auch auf der Tokyo Game Show im September vorgestellt werden, was seinen
    Status als eines der am meisten erwarteten RPGs des Jahres festigen wird.

    The Seven Deadly Sins: Origin wird weltweit gleichzeitig auf PlayStation 5
